طنجة..السلطات ترفض الزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة

هبة بريس - مكتب طنجة

بعد إعلان أحد الهيئات النقابية لقطاع سيارات الأجرة (الصنف الصغير ) رفع تعريفة التنقل باعتماد تسعيرة جديدة لركوب سيارات الأجرة الصغيرة لأقل مسافة ب 7 دراهم ، عبرت مصالح عمالة طنجة – اصيلة عن رفضها لهذه الزيادة .

وقالت مصالح عمالة طنجة – اصيلة في بلاغ لها توصات “هبة بريس ” بنسخة منه ، أنها لا ترى أي مبرر لتطبيق هذه الزيادة سيما وأن حكومة صاحب الجلالة قد بادرت إلى دعم هذا القطاع على إثر الزيادة التي عرفتها مؤخرا أثمنة المحروقات.

واضافت مصالح ولاية جهة طنجة ، ان قرار تحديد أو مراجعة تعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة يعود إلى الاختصاصات الموكولة للسلطات الإقليمية بمقتضى القانون، مشيرة الى ان هذه الزيادة لا اساس لها ، داعية مهنيي قطاع سيارة الاجرة الى التعقل .

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