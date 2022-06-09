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في هلوسة جديدة…السفير بلاني يتهم المغرب بشن “حرب قذرة”على جواره

2022-06-09 / 21:34
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ع عياش _ هبة بريس

لم يجد المبعوث الخاص المكلف بمسألة الصحراء ودول المغرب العربي في الجزائر، عمار بلاني، من وسيلة لتبرير الإخفاق السياسي لدولته الجزائر سوى توجيه الإتهام للرباط .

فمباشرة بعد إعلان الرئاسة الجزائرية تعليق العمل بمعاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار مع إسبانيا خرج بلاني بتصريحات اتهم فيها المغرب ” باستعمال أساليب غير أخلاقية وحرب قذرة على دول الجوار ” على حد قوله.

وأوضح الدبلوماسي بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أن “ المغرب “لا يبالي بالاتفاقيات الدولية ولا بالممارسات الحميدة التي تحكم العلاقات بين الدول”.

ويرى مراقبون ان الاخير يحاول حمل قوى سياسية اسبانية للتأثير فيها بتصريحاته لإعادة التوازن لموقف إسبانيا حيال ملف الصحراء المغربية .

وتتاسى بلاني ان الجزائر تمارس صبيانية في التعامل مع الجوار حيث سارعت بقرارها الأحادي القاضي بتعليق إمداد أوروبا بالغاز عبر خط الأنابيب المغاربي-الأوروبي، وهو ما اعتبر ” ابتزازا غير مقبول”

وتشهد العلاقات الاسبانية الجزائر تصعيدا بلغ ذروته بإعلان الجزائر وقف معاملات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا،

. وفي غضون ذلك، وجّه السفير عمار بلاني اتهامات للرباط بشن حرب قذرة على جواره، وهي تصريحات مألوفة ومعتادة وصار الجميع يفهمها ويعلم مسبباتها الحقيقية .

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‫4 تعليقات

  2. بغيتوا الصحراء والله بوكم احنا ليكم بالمرصاد الصحراء مغربية ولا هبلتوا غانرجعوا ليكم العقل

  3. و الله لامر هؤلاء عجيب.
    إذا تجاهلتهم نبحوا عليك و إن أقبلت عليهم شكوك و إتهموك بالظلم.
    مهما فعلت لن تنجوا من سوئهم و كيدهم.
    العالم كله مسته منهم ضرا و الكل ينتظر منهم شرا.
    ألى ساء ما يفعلون

  4. انهم لا يريدون السلم نعم المغرب يحاربكم بكل الوسائل و فن جميع الجهات لانكم حاربتم المغاربة لمدة 47 سنة و ضيعتم عليه التقدم و الازدهار و الرقي و من الان كل من تجرء على المغرب سيعاقب كيفما كانت قوته عقابا شديدا لقد رايتم مامكم فرنسا و خالتكم اسبانيا و جدكم التركي و سيدكم الروسي الله انصر الملك و يحفظو بما حفظ به الذكر الحكيم و جميع المغاربة و المحبين و الله اهدي اولاد بو شمة

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