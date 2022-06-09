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17 قتيلا و4 مفقودين بفيضانات وانهيارات أرضية في الصين

2022-06-09 / 20:36
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هبة بريس _ وكالات

لقى ما لا يقل عن 17 شخصا حتفهم وفقد أربعة بعد أن ضربت فيضانات مقاطعة هونان بوسط الصين ودفن انهيار أرضى أجزاء من عدة قرى بمقاطعة قوانغشى جنوب البلاد.

وقالت وكالة أنباء “شينخوا” إن عواصف ضربت المقاطعة منذ بداية الشهر الحالي، حيث سجلت بعض محطات المراقبة مستويات تاريخية لهطول الأمطار، مشيرة إلى أنه حتى وقت متأخر من اليوم الخميس، قتل 10 أشخاص وفقد ثلاثة في الفيضانات التي أثرت على حوالي 1.8 مليون شخص في المقاطعة التي يغلب عليها الطابع الجبلي الريفي.

وقالت إنه تم إجلاء 286 ألف شخص إلى بر الأمان وتضرر أكثر من 2700 منزل أو انهار بالكامل.

في قوانغشي، لا تزال أطقم الإنقاذ تبحث اليوم الخميس عن ناجين في عدة قرى في منطقة مدينة بيليو، حيث أدت أيام من الأمطار إلى غمر التلال بالمياه لتصبح عرضة للانهيارات الطينية.

تأكد مقتل سبعة أشخاص في الانهيارات الأرضية وفقد واحد وانتشل آخر على الأقل حيا.

أصدرت السلطات تحذيرات من استمرار هطول الأمطار الغزيرة في قوانغشي والمقاطعات المجاورة مثل جيانغشي وفوجيان وقوانغدونغ وهاينان وسيشوان وتشونغتشينغ ويوننان، بحسب تقرير شينخوا.

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‫19 تعليقات

  1. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهه احفظ الناجين وارحم الموتى يارب..

  2. اللهم استرنا الطقس تغير ارتفاع في درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم وهذا بدوره يؤدي الى امطار صيفيه تختلف عن امطار الشتاء بانها تكون سريعة جدا وبكميات هائلة ما يؤدي إلى الفيضانات الان اوروبا الصين اوكرانيا ..

  3. سبحان الله العظيم انت العزيز المنتقم الجبار بحق من افترى على المسلمين انت تخيف بهم بقوتك وقدرتك.

  4. لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم غضب الله عليهم من فعلهم . اللهم اضرب الضالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين .

  5. قال تعالى{إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} سورة(النور: 19)

  6. هذه بدايات لكوارث طبيعية مدمرة نتيجة تأثر المجال المغناطيسي. للأرض بقوة كبيرة قادمة من فضاء الخارجي..

  7. لا حول ولا قوة إلا بالله مهما بلغت عظمة وقدرة الدول ستبقى ضعيفة وهزيلة أمام قدرة الله..

  8. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك..

  10. اللهم لا شماتة ولكن الله يجازيهم بما فعلوه بالمسلمين من قتل وترهيب…

  13. أسأل الله أن يحفظ البلاد المسلمين والعباد وأن يبعد عنا الوباء والبلاء وأن يكشف عنا وعن المسلمين، وأن يتوب علينا أرحم الراحمين يارب..

  14. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك اللهم انا نعوذ بك من سخطك وغظبك ..

  15. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ربي لا نسالك رد القضاء بل نسالك اللطف فيه..

  16. يجب الحذر والحيطة من كوارث طبيعية بالاخص في الإنهيارات الأرضية التي تسبب ضحايا ماديا ومعنويا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.نطلب السلام للجميع.

  17. تعرف الصين كل سنة فياضانا وانهيارات ارضية لهذا يجب على السلطات الصينية ان يقوموا بالاجلاء المواطنين من أجل الأمان والسلامة ولطفك بهم يارب..

  18. يجب على الارصاد الجوية ان تعلم السكان قبل وقوع ضحايا واصابات المواطنين من هذه الكوارث الطبيعية الاجلاء من هذه المناطق التي تعرف فياضانا وانهيارات ارضية..

  19. يجب الاجلاء فورا من هذه المناطق التي تعرف فياضانا وانهيارات ارضية من أجل حماية المواطنين الصنين وسلامتكم ..اللهم لطفك وسترك إنك سميع مجيب الدعاء يآرب..

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