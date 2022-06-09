17 قتيلا و4 مفقودين بفيضانات وانهيارات أرضية في الصين

هبة بريس _ وكالات

لقى ما لا يقل عن 17 شخصا حتفهم وفقد أربعة بعد أن ضربت فيضانات مقاطعة هونان بوسط الصين ودفن انهيار أرضى أجزاء من عدة قرى بمقاطعة قوانغشى جنوب البلاد.

وقالت وكالة أنباء “شينخوا” إن عواصف ضربت المقاطعة منذ بداية الشهر الحالي، حيث سجلت بعض محطات المراقبة مستويات تاريخية لهطول الأمطار، مشيرة إلى أنه حتى وقت متأخر من اليوم الخميس، قتل 10 أشخاص وفقد ثلاثة في الفيضانات التي أثرت على حوالي 1.8 مليون شخص في المقاطعة التي يغلب عليها الطابع الجبلي الريفي.

وقالت إنه تم إجلاء 286 ألف شخص إلى بر الأمان وتضرر أكثر من 2700 منزل أو انهار بالكامل.

في قوانغشي، لا تزال أطقم الإنقاذ تبحث اليوم الخميس عن ناجين في عدة قرى في منطقة مدينة بيليو، حيث أدت أيام من الأمطار إلى غمر التلال بالمياه لتصبح عرضة للانهيارات الطينية.

تأكد مقتل سبعة أشخاص في الانهيارات الأرضية وفقد واحد وانتشل آخر على الأقل حيا.

أصدرت السلطات تحذيرات من استمرار هطول الأمطار الغزيرة في قوانغشي والمقاطعات المجاورة مثل جيانغشي وفوجيان وقوانغدونغ وهاينان وسيشوان وتشونغتشينغ ويوننان، بحسب تقرير شينخوا.

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