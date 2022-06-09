صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي يشيد بالاستقرار المالي والماكرو-اقتصادي للمغرب

2022-06-09 / 19:59
0
هبة بريس _ الرباط

أشادت نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أنطوانيت مونسيو السايح، اليوم الخميس بالرباط، بالاستقرار المالي والماكرو-اقتصادي الذي يتمتع به المغرب ، وذلك بفضل مختلف الإجراءات التي اتخذها بنك المغرب والحكومة.

وقالت السايح، في تصريح صحفي عقب مباحثات مع والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، “لقد وقفنا على استقرار مالي وماكرو-اقتصادي تم تحقيقه بفضل الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي والحكومة من خلال تقديم دعم ضروري للاقتصاد”.

ووصفت السايح بـ “المثمرة” مباحثاتها مع السيد الجواهري، التي تطرق خلالها الجانبان إلى الوسائل الكفيلة بتقوية الشراكة والدعم التقني الذي “يسعد” صندوق النقد الدولي أن يعاينه عن قرب .

وقالت: “إننا بصدد مناقشة مع السلطات المغربية كيف يمكن لصندوق النقد الدولي أن يقدم مساعدته الدائمة في إطار تفعيل النموذج التنموي الجديد”.

كما نوهت المسؤولة بالشراكة “القوية جدا والمتينة” التي تجمع بين صندوق النقد الدولي والسلطات المغربية، وهو ما أتاح للمغرب القيام بمختلف الإصلاحات، وتجاوز صدمات السنوات الأخيرة.

وصرحت أن “المغرب وصندوق النقد الدولي قاما، منذ سنوات، بإرساء شراكة ساعدت المغرب على تحقيق تقدم في برامجه الإصلاحية بشكل مثير جدا للإعجاب، بالنظر للصدمات التي استطاعت البلاد مواجهتها خلال السنوات الأخيرة، من قبيل الجفاف والجائحة، وحاليا تداعيات الحرب في أوكرانيا”.

من جهة أخرى، أشارت السايح إلى أن زيارتها للمغرب تشكل فرصة لمناقشة “عملنا المشترك بشأن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المزمع عقدها السنة المقبلة”، مبرزة أن “الأشغال تتقدم بشكل جيد”.

وتندرج زيارة السايح في إطار سلسلة من الأنشطة التواصلية التي ينظمها صندوق النقد الدولي في المغرب، البلد الذي سيحتضن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المزمع عقدها بمراكش شهر أكتوبر 2023.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ” لارام ” والمكتب الوطني المغربي للسياحة يوحدان جهودهما للترويج لوجهة المملكة

” لارام ” والمكتب الوطني المغربي للسياحة يوحدان جهودهما…

2022-06-09 / 22:43
Photo of العلوي : جهود المغرب مكنته من التقدم في مؤشرات الاقتصاد الأخضر

العلوي : جهود المغرب مكنته من التقدم في مؤشرات…

2022-06-09 / 21:02
Photo of اخنوش يستقبل وفدا من مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي

اخنوش يستقبل وفدا من مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي

2022-06-09 / 20:17
Photo of توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب والإمارات حول إعادة تفعيل مجلس الأعمال

توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب والإمارات حول إعادة تفعيل…

2022-06-09 / 18:57
Photo of لقجع يشرف على إصلاحات الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية

لقجع يشرف على إصلاحات الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية

2022-06-09 / 17:26
Photo of لقجع: نفقات صندوق المقاصة ستنتقل من 16 مليار درهم إلى أزيد من 30 مليار درهما

لقجع: نفقات صندوق المقاصة ستنتقل من 16 مليار درهم…

2022-06-09 / 16:03
Photo of لقجع: الدولة ستخصص أكثر من مليار و200 مليون درهم لدعم أسعار السكر

لقجع: الدولة ستخصص أكثر من مليار و200 مليون درهم…

2022-06-09 / 15:59
Photo of لقجع: الدولة كانت تحقق 800 مليون درهم من موارد القمح

لقجع: الدولة كانت تحقق 800 مليون درهم من موارد…

2022-06-09 / 15:45
Photo of دراسة: أزيد من 50% من أرباب المقاولات بالمغرب واثقون في المستقبل

دراسة: أزيد من 50% من أرباب المقاولات بالمغرب واثقون…

2022-06-09 / 10:45
Photo of الحكومة تعلق رسوم استيراد الزيوت.. جمعية مصنعي الزيوت تثمن القرار

الحكومة تعلق رسوم استيراد الزيوت.. جمعية مصنعي الزيوت تثمن…

2022-06-09 / 10:14

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق