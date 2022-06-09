لندن تندد بحكم الإعدام بحق بريطانيين ومغربي

هبة بريس _ الرباط

أدانت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، الخميس، حكم الإعدام الصادر على مواطنين بريطانيين اثنين، من قبل القضاء الموالي لروسيا في شرق أوكرانيا.

وقالت تراس في تغريدة لها، إن المواطنين، أيدن أسلين، وشون بينر، هما أسرى حرب وهذا حكم “زائف بلا شرعية على الإطلاق”.

وكانت الحكومة البريطانية قد أوضحت سابقا أن أسلين وبينر، أسرى حرب ومن المفترض أن يتمتعا بالحصانة.

والخميس، قضت محكمة تابعة للسلطات الانفصالية الموالية لروسيا في إقليم دونيتسك في شرق أوكرانيا بإعدام بريطانيَين ومغربي أسروا أثناء قتالهم إلى جانب قوات كييف، وفق ما أفادت وكالات أنباء روسية.

وقالت وكالة الأنباء الروسية الرسمية “تاس” إن ما وصفته بـ”المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية” حكمت بالإعدام على البريطانيين إيدن أسلين وشون بينر والمغربي إبراهيم سعدون لاتهامهم بالمشاركة في القتال كمرتزقة

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