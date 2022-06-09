الاتحاد الأوروبي يدعو الجزائر لإعادة النظر في تعليق معاهدة تعاون مع إسبانيا
هبة بريس _ وكالات
دعا الاتحاد الأوروبي الخميس السلطات الجزائرية إلى “إعادة النظر في قرارها” تعليق معاهدة تعاون مع إسبانيا، واعتبر أن القرار “مقلق للغاية” ولا سيما أن الجزائر “شريك مهم” للاستقرار الإقليمي.
وقالت نبيلة مصرالي المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن “قرار الجزائر مقلق للغاية”.
وأضافت “ندعو الجزائر إلى إعادة النظر في قرارها” واستئناف الحوار بينها وبين إسبانيا “لتجاوز الخلافات الحالية
وتابعت “نجري تقييما لتأثير هذا القرار” على المعاهدة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
وعلقت الجزائر الأربعاء “معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” التي أبرمتها مع إسبانيا عام 2002، وذلك عقب إعلان مدريد في مارس الماضي دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء.
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3 تعليقات
الغاز هو سبب تفرعن الجزائر على قرارات الامم المتحدة و شيطنتها لبعض دول الجوار و هي لا تدري ان 3 مفاعلات نووية يمكنها ان تغطي عجز الطاقة في البلد الاوربي.
Et l’Algerie dit qu’il n’est pas concerné par cette affaire …!!!
Nani
يظهر أن حكام الجزائر العسكر العجزة مبتدؤون في السياسة والعلاقات الدولية ومتى كان العسكر يتقنون الدبلوماسية من داخل ثكناتهم
وحسرتاه على الشعب الجزائري الذي يعاني من هذي الدكتاتوية المتسلطة على رقابه