الدرك يعتقل “المعتدي” على أستاذ ببرشيد والمديرية الإقليمية تنتصب طرفا مدنيا

هبة بريس _ الرباط

أكدت المديرية الإقليمية لبرشيد التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات، أن الشخص الذي اقتحم إحدى المؤسسات التعليمية واعتدى على أحد الأساتذة قد تم اعتقاله وبوشرت في حقه مسطرة المتابعة القضائية مشددة على أنها انتصبت مطالبة بالحق المدني في الملف.

وأشار بيان توضيحي للمديرية على، أنها “بمجرد ما بلغ إلى علم إدارة المؤسسة خبر اقتحام شخص للمؤسسة عبر سورها مهددا ومتوعدا العاملين بها، بعدما تدخل العون المكلف بالحراسة لمنعه دون جدوى حيث اندفع راكضا نحو قاعات الدروس، مما دفع بعون الحراسة إلى الاتصال بإدارة المؤسسة لإخبارها بالموضوع، التي اتصلت مباشرة بالدرك الملكي، الذي حضر واعتقل الشخص المعتدي”.

وأوضح البيان أنه تم اعتقال المتهم “وتوجيهه إلى مركز الدرك الملكي مصفد اليدين، لمباشرة مسطرة المتابعة القضائية في حقه، وقد التحق المدير والأستاذ المعتدى عليه بسرية الدرك الملكي لمتابعة الاجراءات المتعلقة بتسجيل المتابعة القضائية”.

وشدد المصدر ذاته على أنه تم إخبار المديرية الإقليمية بالوقعة وتدخلت لتنصيب نفسها مطالبة بالحق المدني، ومتابعة الشخص المعتدي، حماية للمؤسسة وحرمتها وجميع مرتاديها من أساتذة وأستاذات، ومتعلمين ومتعلمات.

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