السجن موقوف التنفيذ لفقيه “الفلقة
هبة بريس - مطتب طنجة
قضت المحكمة الإبتدائية بشفشاون، اليوم الخميس 09 يونيو الجاري، بالسجن موقوف التنفيذ لفقيه “الفلقة ” ومساعده ، على خلفية تورطهما في تعنيف طلاب المسجد وفق ماوثقه مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي .
واصدرت المحكمة الابتدائية بشفشاون حكمها بإدانة الفقيه بثلاثة أشهرا حبسا موقوفة التنفيذ،و مساعده بشهرين موقوفة التنفيذ، بعدما تشبتت أسر الأطفال بموقفها القاضي بعدم متابعة المعنيين أمام هيئة المحكمة.
وتجدر الاشارة الى ان تفاصيل القضية بدأت بعد انتشار مقطع فيديو يوثق لفقيه وهو “يعنف ” طلبته داخل مسجد بواسطة عصا ، ليتم اعتقاله من طرف عناصر الدرك قبل احالته على انظار النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة اعتقال .
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6 تعليقات
Yosjinon lfo9aha wa yojazoun asatidat ljins mo9abil no9at wa modir ta3lim alladi tarada fatat liannaha tartadi lhijab,hadi hia 9awanin faransa naraha tonafad filmaghrib waljazaer.
تحية لعائلات هؤلاء الطلاب على موقفهم الشجاع لعدم المتابعة .
كاملين دزنا من هادشي والحمد لله قرينا التربية مهمة
لا إله إلا الله محمد رسول الله
عيب ان يسجن الفقيه. و عيب على الفقيه ان يستعمل ذلك العنف المبالغ فيه. الم يقل رب العزة الرحمن علم القران. و الله اعلم
هو لي خاصو لفلقة داك المتخلف..إلا ما عندوش الطريقة باش يعلم التلاميذ يمشي يبدل المهنة..هادوك راهوم ولاد الناس عندو أمانة يعلمهم ماشي يعقدهوم
اللهم إن هذا منكر ، يسجن لأنه حريص على تعليم طلابه، و يترك اللصوص وقطاع الطرق يعيثون في الأرض فسادا