السجن موقوف التنفيذ لفقيه “الفلقة

هبة بريس - مطتب طنجة

قضت المحكمة الإبتدائية بشفشاون، اليوم الخميس 09 يونيو الجاري، بالسجن موقوف التنفيذ لفقيه “الفلقة ” ومساعده ، على خلفية تورطهما في تعنيف طلاب المسجد وفق ماوثقه مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي .

واصدرت المحكمة الابتدائية بشفشاون حكمها بإدانة الفقيه بثلاثة أشهرا حبسا موقوفة التنفيذ،و مساعده بشهرين موقوفة التنفيذ، بعدما تشبتت أسر الأطفال بموقفها القاضي بعدم متابعة المعنيين أمام هيئة المحكمة.

وتجدر الاشارة الى ان تفاصيل القضية بدأت بعد انتشار مقطع فيديو يوثق لفقيه وهو “يعنف ” طلبته داخل مسجد بواسطة عصا ، ليتم اعتقاله من طرف عناصر الدرك قبل احالته على انظار النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة اعتقال .

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