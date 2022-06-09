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مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيين في منصب عال

2022-06-09 / 18:19
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هبة بريس _ الرباط١

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مقترح تعيين في منصب عال، طبقا للفصل 92 من الدستور.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أنه تم، على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تعيين حسن شويخ، مديرا للتكوين المهني والتكوين المستمر للصناع الحرفيين.

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