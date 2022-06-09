فاس.. إيقاف شخص ذوي السوابق بتهمة الحيازة وترويج المخدرات

2022-06-09 / 17:58
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ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت فرقة محاربة العصابات بولاية أمن فاس،خلال نهاية الأسبوع المنصرم، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 60 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة و ترويج المخدرات.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه، الملقب” البيتبول”، على مستوى حي زواغة بنسودة، بعد مداهمة لوكره المعد لترويج نشاطه الإجرامي، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن حجز (700) غرام من مخدر الشيرا عبارة عن قطع جاهزة للبيع، (630) غرام من مخدر الكيف، (240) غرام من مخدر مادة طابا، (03)كيلوغرامات من سنابل مخدر الكيف، بالإضافة إلى مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي، سلاح أبيض، ومعدات تستعمل في تلفيف مخدر الشيرا.

ومواصلة للمجهودات الأمنية المبذولة من طرف مصالح ولاية أمن فاس من أجل محاربة ظاهرة ترويج المخدرات، تمكنت نفس الفرقة الأمنية من توقيف الملقبة “أم الزريكي”، على خلفية اشتباه تورطها في قضية تتعلق بحيازة و ترويج مخدر الشيرا، حيث مكنت عملية التفتيش من العثور بحوزتها على (130)غرام من مخدر الشيرا على شكل 61 قطعة جاهزة للبيع، ومبلغ مالي يشتبه في كونه متحصل عليها من عملية ترويج المخدرات.

وقد تم الإحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن البحث الذي باشرته فرقة محاربة المخدرات تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضايا، وكذا مدى تورطهما في قضايا مماثلة، قبل إحالتهما على أنظار العدالة.

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