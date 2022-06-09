ايت الطالب يستقبل أعضاء البعثة الصحية للحج

هبة بريس

ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ٱيت طالب، اليوم الخميس بالرباط، حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية التي ستتكفل بالتغطية الصحية للحجاج المغاربة خلال موسم الحج 2022م-1443هـ.

ونقل بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن السيد آيت طالب تأكيده في كلمة بالمناسبة، على أهمية خدمة ضيوف الرحمان وتمثيل الوزارة والوطن أفضل تمثيل لدى مصالح المملكة العربية السعودية، وذلك بحسن المعاملة والاخلاق الرفيعة والتواجد المستمر رهن إشارة حجاج بيت الله الحرام.

وفي هذا الصدد، دعا الوزير أعضاء البعثة الصحية الى استحضار مهمتهم النبيلة كجنود خفاء في خدمة ضيوف الرحمان من حجاجنا الميامين، وإنجاز العمل الموكول لهم بكل تفان وإخلاص ونكران الذات لرعاية صحتهم والسهر على سلامتهم الجسدية والنفسية.

ونظرا للحالة الوبائية التي يعيشها العالم إثر جائحة كورونا، يضيف خالد آيت طالب “فإن مسؤولية اعضاء البعثة تتجسد في مختلف المراحل الوقائية قبل العلاجية، والمتمثلة في تحسيس الحجاج وتعليمهم كيفية اتخاد جميع التدابير الاحترازية للوقاية من مختلف الأمراض، وتقديم العلاجات الصحية الأولية لتجنيبهم مضاعفات المرض وأخطاره، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الصحية عند الضرورة وتتبع حالتهم المرضية عن كثب.

كما تتمثل مسؤولية اعضاء البعثة في تقديم الدعم المعنوي والنفسي لهم أثناء فترة النقاهة، ورصد الأخطار الصحية المحتملة والعمل على إيجاد الطرق والوسائل الكفيلة بالتعامل معها، وبذل أقصى الجهود ليتمكن الحجاج من أداء مناسك الحج بيسر وسهولة.

واشار وزير الصحة والحماية الاجتماعية الى أن المنهجية التي وضعتها الوزارة، والتي تعتمد على النقط الصحية الثابتة والمتحركة ستساعد أعضاء البعثة الصحية في أداء مهامهم، مما سيمكنهم لا محالة من إعطاء دفعة نوعية جيدة للخدمات الصحية من خلال تدعيم سبل الوقاية وتقديم النصائح التربوية الصحية للمواطنين، داعيا إياهم إلى ضرورة التنسيق الجيد بينهم، وأن يتحلوا بنكران الذات وأن يكونوا أحسن سفراء للمملكة في تلك البقاع المقدسة.

تجدر الإشارة إلى أن البعثة الصحية المدنية تتكون من 34 إطارا طبيا وتمريضيا وإداريا، (17 طبيبا و14 ممرضا)، إلى جانب الأطر الإدارية والتقنية.

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