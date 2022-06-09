الصورة من الارشيف

الكتب المدرسية..بايتاس: الارتفاع بهم الابتدائي والاعدادي والحكومة لم تقرر بعد

2022-06-09 / 17:21
0
هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن الحكومة تلقت طلب رفع أسعار الكتب المدرسية وأخذت به علما من الناشرين، عاى اعتبار أنهم سجلوا كلفة إضافية خاصة فيما يتعلق بزيادة سعر الورق وكلفة الطباعة

وذكر بايتاس في كلمته بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن الموضوع يهم فقط كتب الابتدائي والإعدادي ولا يهم الثانوي.

وأضاف بايتاس، أن غالبية هذه الكتب يتم تحملها في اطار مبادرة مليون محفظة، مشددا على أن الحكومة لم تقرر بعد في هذا الموضوع ولا زالت تدرسه.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إجبار التلاميذ على توقيع إلتزام ” عدم الغش” في امتحان الباكالوريا يثير ضجة ببن سليمان

إجبار التلاميذ على توقيع إلتزام ” عدم الغش” في…

2022-06-09 / 19:48
Photo of الدرك يعتقل “المعتدي” على أستاذ ببرشيد والمديرية الإقليمية تنتصب طرفا مدنيا

الدرك يعتقل “المعتدي” على أستاذ ببرشيد والمديرية الإقليمية تنتصب…

2022-06-09 / 18:38
Photo of مجلس الحكومة يطلع على تدابير و إجراءات الامتحان الوطني للباكالوريا

مجلس الحكومة يطلع على تدابير و إجراءات الامتحان الوطني…

2022-06-09 / 16:36
Photo of بسبب حجابها.. إعدادية بفاس تمنع تلميذة من الدراسة ومديرية التعليم توقف القرار

بسبب حجابها.. إعدادية بفاس تمنع تلميذة من الدراسة ومديرية…

2022-06-09 / 16:24
Photo of بنموسى: “عدد المترشحين لامتحانات الباكالوريا شهد زيادة بنسبة 8 في المائة”

بنموسى: “عدد المترشحين لامتحانات الباكالوريا شهد زيادة بنسبة 8…

2022-06-09 / 14:53
Photo of احتلال السكنيات بالمؤسسات التعليمية.. العلبة السوداء المسكوت عنها

احتلال السكنيات بالمؤسسات التعليمية.. العلبة السوداء المسكوت عنها

2022-06-09 / 14:19
Photo of انسجاما مع رؤية بنموسى…بن مسيك تحتضن المشاورات الوطنية لتجويد المدرسة العمومية

انسجاما مع رؤية بنموسى…بن مسيك تحتضن المشاورات الوطنية لتجويد…

2022-06-09 / 12:37
Photo of خطير..شخص يتهجم على استاذ داخل الفصل ويعتدي عليه أمام التلاميذ (فيديو)

خطير..شخص يتهجم على استاذ داخل الفصل ويعتدي عليه أمام…

2022-06-09 / 11:41
Photo of أستاذ بالرشيدية يجمع الأبناء والآباء لتدارس سبل بناء المشروع الشخصي للتلميذ

أستاذ بالرشيدية يجمع الأبناء والآباء لتدارس سبل بناء المشروع…

2022-06-09 / 11:29
Photo of المشاورات الوطنية لتجويد المدرسة العمومية تتواصل بسطات ” فيديو”

المشاورات الوطنية لتجويد المدرسة العمومية تتواصل بسطات ” فيديو”

2022-06-08 / 12:49

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق