الكتب المدرسية..بايتاس: الارتفاع بهم الابتدائي والاعدادي والحكومة لم تقرر بعد

هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن الحكومة تلقت طلب رفع أسعار الكتب المدرسية وأخذت به علما من الناشرين، عاى اعتبار أنهم سجلوا كلفة إضافية خاصة فيما يتعلق بزيادة سعر الورق وكلفة الطباعة

وذكر بايتاس في كلمته بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن الموضوع يهم فقط كتب الابتدائي والإعدادي ولا يهم الثانوي.

وأضاف بايتاس، أن غالبية هذه الكتب يتم تحملها في اطار مبادرة مليون محفظة، مشددا على أن الحكومة لم تقرر بعد في هذا الموضوع ولا زالت تدرسه.

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