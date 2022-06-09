كورونا المغرب
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ارتفاع إصابات كورونا.. الحكومة: نتمنى ألا نتخذ إجراء لا يعجبنا ولا يعجب المواطنين

2022-06-09 / 17:03
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هبة بريس - الرباط

ذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة سجلت ارتفاعا في اصابات كورونا خلال الأيام الأخيرة.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس بالرباط،ٍ “خرجنا من الوضع المريح وندعو المواطتين الى اعتماد الكمامات وجميع الإجراءات الاحترازية.”

وأضاف بايتاس قائلا :”نتابع الموضوع.. والظرفية الحالية تتميز بالعطلة الصيفية والسياحة”، مسترسلا بالقول “نتمنى ألا نكون في وضع يفرض اتخاذ إجراء لا يعجبنا ولا يعجب المواطنين”.

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