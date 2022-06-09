دعم مهنيي النقل: بايتاس: نسبة المستفيدين من الدفعة الأولى بلغت 90%

2022-06-09 / 16:54
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هبة بريس - لبنى ابروك

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن دعم مهنيي النقل ستفادت منه العربات التي تشتغل في للنقل لفائدة الاغيار.

وذكر بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، بالرباط، أن الهدف من هذا التدخل هو الوقوف الى جانب المهنيين لكي لا تتأثر الأسعار وتتضرر القدرة الشرائية للمواطنين

وأضاف بايتاس، أن الدعم صرف ل 3مرة، مشيرا الى أن المرة الاولى بلغت نسبة الاستفادة 90% والمرة الثانية بلغت 85%، والثالثة بلغت 20% الى حدود اليوم والعملية مستمرة والوزارة لا زالت تتلقى الملفات.

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