المحمدية.. تفكيك عصابة متخصصة في سرقة محركات السقي الفلاحي

2022-06-09 / 16:16
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طارق عبلا_ هبة بريس

علمت هبة بريس، أن عناصر الدرك الملكي بسرية الشلالات بالمحمدية، تمكنت اليوم الخميس من تفكيك عصابة متخصصة في سرقة محركات ومضخات السقي، وتقديم اثنين منهم على أنظار العدالة.

وكانت منطقة الشلالات بمدينة الزهور، مسرحا لسرقة مايقارب ثمان محركات من آبار معدة للسقي في ليلة واحدة، أصحابها من الفلاحين البسطاء، حيث عمد أفراد العصابة إلى استعمال عربة ذات محرك عبارة عن تريبورتور لنقل المسروقات، دون أن ينتبهوا لآثار بقايا زيوت المحركات المتدفقة من الأخيرة والتي ساهمت بشكل كبير في تتبع الأثر والايقاع بوكر هؤلاء المحترفين الذين يقومون بتفكيك أجزائها تمهيدا لبيعها.

عناصر الدرك الملكي بالمنطقة تحت اشراف قائد سرية الدرك الملكي ابراهيم، وفور علمها بالحادث، فتحت تحقيقات معمقة كانت كافية للاطاحة بعنصرين اثنين من عناصر هذه العصابة الاجرامية ووضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية، فيما لازال البحث جاريا عن الباقين.
عملية تفكيك أفراد هذه العصابة الاجرامية التي كانت تستهدف قوت الفلاحين في زمن قلة التساقطات وغلاء الأسعار، خلفت ردود أفعال متباينة، ونالت استحسان الساكنة التي نوهت بالحرفية والمهنية لعناصر الدرك الملكي وتفاعلها مع شكايات المواطنين.

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