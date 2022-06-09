لقجع: لولا تدخل الحكومة لاقتنى المواطنون قنينة الغاز ب 140 درهما
لبنى ابروك - هبة بريس
استعرض فوزي لقجع الوزير المنتدب لـوزارة المالية والاقتصاد المكلّف بالميزانية، تطور نفقات المقاصة خلال السنة الجارية.
وذكر لقجع في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، بالرباط، أنه حسب فرضيات قانون المالية، فقد تم اعتماد سعر البوتان في 450 دولار للطن، مشيرا الى أن التوقعات تفيد أنه خلال سنة 2022 سترتفع الى 800 و 850 دولار للطن
وأضاف لقجع، أن سعر البوتان بلغ اليوم 807 دولار الطن، مشيرا الى أن دعم الدولة لقنينة البوتان بلغ خلال ال5 اشهر من السنة الجارية، مبلغ 100 درهم لكل قنينة، مقابل الاعتمادات المتوقعة في قانون المالية والمحددة في 50 درهما.
وأضاف لقجع أن قنينة الغاز كانت ستصل لثمن 90 درهما اذا ما طبقت الاعتمادات المتوقعة، وكانت ستصل لسعر 140 درهما لولا تدخل الحكومة.
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5 تعليقات
يتكلم وكأنه يدفع الفرق من جيبو اسمحمد رآه المواطنين الذين يؤدون الضرائب همو الذين الثمن
وهذه الحكومة انتخبها الشعب لتدافع عليه وليس ولا يهمني أحد ويقول ان البوطة ثمنها140
الله يكتر خيركم
على السيد لقجع انه لا يجب عليه ان يمن علينا تدخل الحكومة أو الدولة في تسعير المواد فهذا حقنا في الفوسفاط والسمك والذهب والفضة …..
والسي لقجع رآه الدولة والخيرات ديالها والمحاين ديالها كلشي ديال المواطنين رآه دول أخرى الدعم حتى على كل طفل.
راه من حقنا خيرات ابلادنا والله الوطن الملك