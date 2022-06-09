لقجع: لولا تدخل الحكومة لاقتنى المواطنون قنينة الغاز ب 140 درهما

لبنى ابروك - هبة بريس

استعرض فوزي لقجع الوزير المنتدب لـوزارة المالية والاقتصاد المكلّف بالميزانية، تطور نفقات المقاصة خلال السنة الجارية.

وذكر لقجع في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، بالرباط، أنه حسب فرضيات قانون المالية، فقد تم اعتماد سعر البوتان في 450 دولار للطن، مشيرا الى أن التوقعات تفيد أنه خلال سنة 2022 سترتفع الى 800 و 850 دولار للطن

وأضاف لقجع، أن سعر البوتان بلغ اليوم 807 دولار الطن، مشيرا الى أن دعم الدولة لقنينة البوتان بلغ خلال ال5 اشهر من السنة الجارية، مبلغ 100 درهم لكل قنينة، مقابل الاعتمادات المتوقعة في قانون المالية والمحددة في 50 درهما.

وأضاف لقجع أن قنينة الغاز كانت ستصل لثمن 90 درهما اذا ما طبقت الاعتمادات المتوقعة، وكانت ستصل لسعر 140 درهما لولا تدخل الحكومة.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6