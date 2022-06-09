أزيد من نصف مليون مترشحة ومترشحا يجتازون امتحانات البكالوريا
الصورة من الارشيف

بنموسى: “عدد المترشحين لامتحانات الباكالوريا شهد زيادة بنسبة 8 في المائة”

2022-06-09 / 14:53
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقدت الحكومة اليوم أشغال مجلسها الأسبوعي بشكل حضوري برئاسة عزيز أخنوش و هو الاجتماع الذي خصص لمناقشة عدد من المواضيع و المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين و كذا تعيينات المناصب العليا.

و خلال هذا الاجتماع، قدم شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة عرضا مفصلا حول الإجراءات و التدابير التس اتخذتها الوزارة تزامنا و مواعيد امتحانات الباكالوريا.

و خلال هذا العرض، أكد بنموسى أن عدد المترشحات والمترشحين لخوض امتحانات الباكالوريا شهد زيادة بنسبة 8 في المائة هذا العام.

و أوضح ذات الوزير أنه قد تم تسخير 1520 مركز امتحان لإجراء الاختبارات وتصحيح أوراق إنجازات التلاميذ، كما تم تشكيل خلايا اليقظة والتتبع مركزيا ومحليا لمواكبة وتأمين محطات هذا الاستحقاق.

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تعليق واحد

  1. عدد المترشحين لامتحانات الباكالوريا شهد زيادة بنسبة 8 في المائة”. وعدد النقالة غايقرب يساوي العدد كامل . دولة فيها الكسالا كتار . عمر هاد البلاد تزيد للقدام ما دام نقيل فيها كتير . قطاع التعليم كلو فاسد خاصة المتعاقدين الذين لم يفرض عليهم التعاقد . اغلبيتهم نجحو في الثانوي و الجامعي و التوظيف بالغش . تبا

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