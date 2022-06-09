مجلس الحكومة يعين حسن شويخ مديرا للتكوين المهني للصناع الحرفيين

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقدت الحكومة اليوم أشغال مجلسها الأسبوعي بشكل حضوري برئاسة عزيز أخنوش و هو الاجتماع الذي خصص لمناقشة عدد من المواضيع و المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين و كذا تعيينات المناصب العليا.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

و حسب بلاغ لمجس الحكومة، فقد تم على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تعيين حسن شويخ، مديرا للتكوين المهني والتكوين المستمر للصناع الحرفيين.

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