المغرب يتعهد بتوفير الخبراء ذوي المهارة والكفاءة للبلدان الإفريقية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقدت الحكومة اليوم أشغال مجلسها الأسبوعي بشكل حضوري برئاسة عزيز أخنوش و هو الاجتماع الذي خصص لمناقشة عدد من المواضيع و المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين و كذا تعيينات المناصب العليا.

و اطلع مجلس الحكومة على الاتفاقية الإفريقية المشتركة عن إنشاء برنامج إفريقي لتعاون فني، المعتمدة بكامبالا (أوغندا) في فاتح غشت 1975، مع مشروع القانون رقم 24.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.

هاته الاتفاقيات قدمها أمام أنظار مجلس الحكومة ، عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع روح التعاون والتضامن بين البلدان الإفريقية، وتوفير الخبراء ذوي المهارة والكفاءة لفائدة البلدان المحتاجة إليهم، وتسهيل المقارنة فيما بين العلوم الصناعية والعلوم البحثية وبين التجارب والخبرات ذات الصلة بالتنمية في البلدان الإفريقية.

كما تهدف الاتفاقية إلى منح الخبراء الأفارقة مزيدا من الفرص لتنمية خبراتهم عن طريق معالجة قضايا البلدان الإفريقية.

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