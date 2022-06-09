الحكومة تصادق على إحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
هبة بريس ـ الدار البيضاء
عقدت الحكومة اليوم أشغال مجلسها الأسبوعي بشكل حضوري برئاسة عزيز أخنوش و هو الاجتماع الذي خصص لمناقشة عدد من المواضيع و المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين و كذا تعيينات المناصب العليا.
و تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.194 بإحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، قدمته عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
ويأتي هذا المشروع في إطار العناية التي توليها الحكومة لقضايا المرأة ضمن برنامجها الحكومي 2021-2026، خاصة ما يتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف الميادين.
و سيمكن هذا المشروع من توفير الشروط الموضوعية اللازمة لكسب هذا الرهان، من خلال توفير إطار يضمن الانسجام والالتقائية بين مختلف المبادرات والمجهودات وتثمين المكتسبات.
كما سيشكل هذا الإطار مصدرا أساسيا لاقتراح حلول وتقديم إجابات وطنية على مجموع الإشكالات المرتبطة بحماية حقوق المرأة والنهوض بها، من خلال التتبع والتقييم وتعبئة جميع المتدخلين من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وجماعات ترابية وقطاع خاص وجمعيات المجتمع المدني.
ويهدف هذا المشروع إلى إحداث لجنة وطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وستشكل هذه الآلية الوطنية الجديدة الفضاء الأرحب لتجميع مختلف المبادرات وخلق الانسجام بين مختلف المتدخلين وفق منظور جديد يدمج كل الفاعلين في إطار من الحكامة والمقاربة التشاركية.
4 تعليقات
بغيتو تفتحو دبا الباب عن آخره
فعلا نحن الرجال نناشذ المساواة مع النساء .فنسب التوظيف لديهن تتجاوز
80% مقارنة بالرجال .
مهما فرخنا من لجان لمساواة الرجل و المرأة فلن نعطيهما أكثر مما أراده الله لهما.
مشروع تفتيت الاسر و المجتمع قائم على قدم و ساق و المشتكى لله رب العالمين.
Innaha 9awanin wa mataliba 9adima men faransa,yajib an nolabbi matalibahom,yajib talbiat jami3 lmatalib alladi toridoha 3adowato lwatan faransa,mazilna ta7ta isti3mariha madomna nolabbi matalabiha,nakhrojo 3an 9anon llah 3azza wa jalla men ajli itiba3 9awanin faransa 3adowato llah,allati tatabi3 3aks ma ya9oloho kitabo llah