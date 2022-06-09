مجلس الحكومة يطلع على تدابير و إجراءات الامتحان الوطني للباكالوريا

2022-06-09 / 16:36
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

عقدت الحكومة اليوم أشغال مجلسها الأسبوعي بشكل حضوري برئاسة عزيز أخنوش و هو الاجتماع الذي خصص لمناقشة عدد من المواضيع و المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين و كذا تعيينات المناصب العليا.

و في بداية أشغال المجلس، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول معطيات ومستجدات امتحانات البكالوريا- دورة 2022، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وفي هذا الصدد، أبرز وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في عرضه أن عدد المترشحات والمترشحين لخوض امتحانات الباكالوريا شهد زيادة بنسبة 8 في المائة.

كما أكد الوزير ذاته على اتخاذ كل الضمانات الكفيلة بتنظيم هذا الامتحان الوطني في جو من الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، بدءا من تأمين فضاءات الطبع والاستنساخ ونقل المواضيع من مراكز التوزيع إلى مراكز الامتحان، وصولا إلى عملية التصحيح ومسك النقط.

و لهذه الغاية، تم تسخير 1520 مركزَ امتحانٍ لإجراء الاختبارات وتصحيح أوراق إنجازات التلاميذ، كما تم تشكيل خلايا اليقظة والتتبع مركزيا ومحليا لمواكبة وتأمين محطات هذا الاستحقاق.

وحرصا على مواكبة استعدادات المترشحات والمترشحين ومصاحبتهم في التحضير للاختبارات في ظروف جيدة، تمت موافاتهم عبر بريدهم الإلكتروني بوثائق تأطيرية، فضلا عن تكثيف حصص الدعم التربوي وتكييف مواضيع وظروف إجراء الاختبارات لفائدة المترشحات والمترشحين في وضعيات خاصة.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إجبار التلاميذ على توقيع إلتزام ” عدم الغش” في امتحان الباكالوريا يثير ضجة ببن سليمان

إجبار التلاميذ على توقيع إلتزام ” عدم الغش” في…

2022-06-09 / 19:48
Photo of الدرك يعتقل “المعتدي” على أستاذ ببرشيد والمديرية الإقليمية تنتصب طرفا مدنيا

الدرك يعتقل “المعتدي” على أستاذ ببرشيد والمديرية الإقليمية تنتصب…

2022-06-09 / 18:38
Photo of الكتب المدرسية..بايتاس: الارتفاع بهم الابتدائي والاعدادي والحكومة لم تقرر بعد

الكتب المدرسية..بايتاس: الارتفاع بهم الابتدائي والاعدادي والحكومة لم تقرر…

2022-06-09 / 17:21
Photo of بسبب حجابها.. إعدادية بفاس تمنع تلميذة من الدراسة ومديرية التعليم توقف القرار

بسبب حجابها.. إعدادية بفاس تمنع تلميذة من الدراسة ومديرية…

2022-06-09 / 16:24
Photo of بنموسى: “عدد المترشحين لامتحانات الباكالوريا شهد زيادة بنسبة 8 في المائة”

بنموسى: “عدد المترشحين لامتحانات الباكالوريا شهد زيادة بنسبة 8…

2022-06-09 / 14:53
Photo of احتلال السكنيات بالمؤسسات التعليمية.. العلبة السوداء المسكوت عنها

احتلال السكنيات بالمؤسسات التعليمية.. العلبة السوداء المسكوت عنها

2022-06-09 / 14:19
Photo of انسجاما مع رؤية بنموسى…بن مسيك تحتضن المشاورات الوطنية لتجويد المدرسة العمومية

انسجاما مع رؤية بنموسى…بن مسيك تحتضن المشاورات الوطنية لتجويد…

2022-06-09 / 12:37
Photo of خطير..شخص يتهجم على استاذ داخل الفصل ويعتدي عليه أمام التلاميذ (فيديو)

خطير..شخص يتهجم على استاذ داخل الفصل ويعتدي عليه أمام…

2022-06-09 / 11:41
Photo of أستاذ بالرشيدية يجمع الأبناء والآباء لتدارس سبل بناء المشروع الشخصي للتلميذ

أستاذ بالرشيدية يجمع الأبناء والآباء لتدارس سبل بناء المشروع…

2022-06-09 / 11:29
Photo of المشاورات الوطنية لتجويد المدرسة العمومية تتواصل بسطات ” فيديو”

المشاورات الوطنية لتجويد المدرسة العمومية تتواصل بسطات ” فيديو”

2022-06-08 / 12:49

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق