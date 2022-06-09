وزراء الحكومة يعودون لارتداء الكمامات في اجتماعاتهم بعد ارتفاع حالات كورونا

2022-06-09 / 16:07
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

عقدت الحكومة اليوم أشغال مجلسها الأسبوعي بشكل حضوري برئاسة عزيز أخنوش و هو الاجتماع الذي خصص لمناقشة عدد من المواضيع و المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين و كذا تعيينات المناصب العليا.

و لوحظ خلال اجتماع اليوم، عودة الكمامة للمجلس الحكومي حيث حرص عزيز أخنوش و عدد من الوزراء و الوزراء المنتدبين الذين حضروا المجلس على ارتداء الكمامات.

هاته الخطوة تأتي لعد أن سجلت وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية مؤخرا عودة ارتفاع الحالات الجديدة الموكدة بشكل بات يشكل بعض القلق و هو ما دفع الوزارة كذلك لحث المواطنين على عدم التراخي و لا التهاون أمام الفيروس التاجي.

هذا و تجدر الإشارة إلى أنه يوم أمس سجل تقريبا حوالي ألف حالة إصابة جديدة ، فيما ارتفعت كذلك الحالات المؤكدة بالمئات خلال الأيام الماضية و سجلت أكبر نسبة بجهة الدار البيضاء سطات.

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