رغم تواجده بالأغلبية.. حزب التقدم والاشتراكية يعري واقع التسيير الجماعي بسطات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

في زمن الصراعات الانتخابية والتطاحنات بطعم المآرب الشخصية على حساب المصالح الفضلى للمدينة والمواطنين، وبعد أن غرقت المدينة في سيل من تداعيات التدبير العشوائي بدون رؤية طموحة وبرامج موضوعية، وبعد ان تشكل المجلس الجماعي لمدينة سطات عقب انتخابات أفرزت عن نخب سياسية ألفها المواطن وألف طريقة تفكيرها ومعالجتها لكافة القضايا التي تورق بال ساكنة المدينة…في خضم ذلك كله، خرج المكتب المحلي لحزب التقدم والاشتراكية بسطات، والذي يشكل بالمناسبة جزءا من أغلبية هذا المجلس الحالي، (خرج) ب عبر بلاغ له وصف بالناري والموضوعي والجريء ليشخص ليميط اللثام عن واقع مزري، توصلت هبة بريس بنسخة منه.

من أهم النقط التي جاء بها البلاغ، شجبه لما وصفه بالهجوم الشرس والمستفحل على الملك العمومي بكل أشكاله ومستوياته من قبل (الباعة الجائلين، والمحلات التجارية و المقاهي..)، معتبرا أنه ما وقع ب منطقة “الأقواس” وسط المدينة خير دليل حيث استولت بعض المقاهي المستفيدة من التفويت على الملك العمومي ووسعت فضاءها على حساب حركة السير والجولان، أمام صمت مهيب للمجلس البلدي وللسلطات المحلية وكأنهما يباركان هذا العمل الفوضوي، ناهيك عن ما يقع ببعض الأحياء من ترامي على الملك العمومي وتحويله إلى حدائق خاصة للأشجار المثمرة أو إلحاقه بالسكن الرئيسي وتسييجه على حد تعبير البلاغ.

واستنكر المكتب المحلي ضعف وتدني خدمات النظافة من خلال انتشار الأزبال وبقايا البناء بشكل مستمر وبمعظم أحياء وأزقة المدينة، مبرزا عن عدم الرضى التام على حالة الإنارة العمومية والتي ضلت على مر المجالس المتعاقبة الأخيرة تتسم بالرداءة إن على مستوى المصابيح المستعملة أو الأعمدة الكهربائية المهترئة والتي تشكل خطراً على حياة المواطنين وسلامتهم . والغريب في الأمر حسب (ذات البلاغ) أن عامل الانتقائية هو المعتمد في اختيار الأحياء التي ينعم عليها بجودة الإنارة دون غيرها والباقي يترك في ظلام دامس .

وأكد بلاغ الحزب، على أن الفضاءات الخضراء بالمدينة –على قلتها – تعرف تراجعا كبيراً على مستوى جودتها إن وجدت والاهتمام المتواصل بها أو على مستوى إحداثها، فلا يكاد إنشاء تجمع سكني إلا وتتساءل أين هي الحدائق العمومية والفضاءات الخضراء؟ رغم توفر مساحات لها لكنها تظل حبراً على ورق وتتحول بقدرة قادر إلى إسمنت تُدَرُّ من ورائه أرباح كثيرة، معلنا عن رفضه المطلق لتعاطي الجهات المسؤولة ( مجلس بلدي- سلطات محلية ) مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة والدواب عموما، رغم النداءات المتكررة من قبل الفئات المتضررة ومطالبتها بالتدخل لتخليصها من مخاطر الظاهرة ومعاناته اليومية معها والتي أصبحت تهدد سلامة وأرواح الساكنة، وفي المقابل يتم تقديم تبريرات واهية من قبل المسؤولين تدل على عجزهم وعدم إرادتهم في التدخل .

وحول موضوع التعمير بالمدينة، وما تعرفه من توسع عمراني وانتعاش على مستوى البناء والتعمير في أفق تصميم التهيئة الجديد، أكد بلاغ الحزب أن الاتجاه يسير نحو إفراغ المدينة من كل مظاهر التمدن وفقدانها لسياسة مدينة تراعي حاجتها إلى تصاميم عمرانية في المستوى، وتجمعات سكنية كاملة المرافق العمومية، تُحتَرَمُ فيها دفاتر التحملات والتي يبدع فيها ورقيا ويُفسَدُ فيها واقعيا، فيكفي معاينة البنية التحتية لبعض التجزءات السكنية الحديثة ( مجمع الخير ، مفتاح الخير ……) لمعاينة حال ما سبق ذكره حسب البلاغ .

وختم البلاغ، بأن حزب التقدم والاشتراكية بسطات إذ يسجل أهم الاختلالات البنيوية التي تميز تدبير الشأن المحلي بالمدينة، فإنه يعتبر أن هذا الوضع المتردي عائد بالأساس إلى ضعف الجهات الموكول لها التسيير والإشراف كل من موقعة ( مجلس بلدي – سلطات المحلية – قطاعات حكومية ) والتي من المفروض أن تكون حريصة بشكل مسؤول على هذه الخدمات والسعي نحو جودتها وشفافيتها وحمايتها من العبت وأيدي المفسدين والاغتناء الفاحش على حساب حاجيات الساكنة ومعاناتهم، مضيفا ان هكذا امور لم تعد مقبولا في ضل دستور 2011 الذي دعا إلى التحلي بالمسؤولية والحكامة والديمقراطية في التعاطي مع قضايا الشأن المحلى ووضع المصلحة العامة وخدمة المواطن كأولوية، وهو ما جعل حزب التقدم والاشتراكية يدعو الجميع لتحمل المسؤولية والعمل من أجل النهوض بأوضاع المدينة وساكنتها نحو الأفضل والتجاوب السريع مع متطلباتها.

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