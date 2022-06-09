الكاف تنشر قائمة أفضل 23 مدربا إفريقيا من حيث التكوين وسط سيطرة مغربية

2022-06-09 / 13:51
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

نشر الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم قائمة تضم أسماء 23 من أفضل المدربين في القارة بعدما تلقوا الوحدة النهائية من أول دبلوم تدريب “CAF Pro” في الرباط.

و أكد الكاف أن 23 مدربا من بين الأفضل في قارة إفريقيا تلقوا تكوينا عال المستوى يعتبر الأرفع قاريا و ذلك بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التي قدمت مركز محمد السادس كفضاء لهذا التكوين الاحترافي.

و أوضح الكاف أن هذا التكوين هو الأول من نوعه لكرة القدم الأفريقية، ولتحقيق أعلى شهادة لنظام تعليم المدربين في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اجتمعت العقول الكروية الأكثر احتراما في القارة الأفريقية للحصول على أعلى شارة مدرب في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وهو ما يعادل أي مؤهل لمدرب رفيع المستوى في العالم.

و حسب ما نشرته الكاف، فقائمة أفضل 23 مدربا إفريقيا الأعلى درجة من حيث التكوين هم: الحسين عموتة، بادو الزاكي، امحمد فاخر، فلوران ايبينغي، بيتسو موتسيماني، جمال السلامي، رشيد الطاوسي، وليد الركراكي، أليو سيسي، طارق السكيتيوي و هشام الدميعي.

كما تضم أيضا اللائحة كل من محمد بنهاشم و يوسف فرتوت و فؤاد الصحابي و عبد الإله صابر و عبد المالك العزيز و منير جعواني و عبد اللطيف جريندو و حسن بنعبيشة و مصطفى الحداوي و عزيز العامري و عبد الرحيم طالب ثم عبد الرزاق خيري.

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‫2 تعليقات

  1. هاد الجيش ديال المدربين المغاربة كاملين او الجامعة كاتمشي تقلب على مدرب زعر الرأس براتب 200فما فوق اللهم إن هذا منكر

  2. لا تصريح من مدرب مغربي او اجنبي على حصيلة هده المرحلة و اللتي مرو بها في مركب محمد السادس هدا تقصير من الإعلام المغربي الرياضي

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