شفشاون.. مطاردة تسفر عن حجز أطنان من المخدرات
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أمن البيضاء يحبط تهريب أزيد من 3 أطنان من مخدر الشيرا

2022-06-09 / 13:22
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هبة بريس - البيضاء

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، الأربعاء، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتوقيف جميع المتورطين في محاولة تهريب ثلاثة أطنان و206 كيلوغرام من مخدر الشيرا تم ضبطها على متن حاوية كانت موجهة للتصدير انطلاقا من ميناء الدار البيضاء.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات المراقبة الحدودية التي تقوم بها مصالح الأمن الوطني والجمارك بميناء الدار البيضاء، مدعومة بالكلاب المدربة للشرطة، كانت قد أجهضت محاولة تهريب ثلاثة أطنان و206 كيلوغرام من مخدر الشيرا كانت ملفوفة بعناية داخل كمية من المواد الاستهلاكية الموجهة للتصدير نحو الخارج.

وأضاف البلاغ أن عمليات البحث والتفتيش أسفرت عن رصد المستودع الذي تم استخدامه لشحن المخدرات المحجوزة، ويجري حاليا إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية لتوقيف جميع المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه العملية الإجرامية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه العملية تندرج في سياق المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تباشرها المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

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