الناظور.. توقيف 4 أشخاص وحجز كمية من الأقراص المخدرة

هبة بريس : وجدة

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية في مدينة الناظور، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من اليوم الخميس 09 يونيو الجاري، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 35 و41 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وحسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، فقد جرى توقيف ثلاثة من المشتبه فيهم على مستوى نقطة المراقبة الطرقية بمدخل مدينة الناظور، مباشرة بعد وصولهم على متن سيارة خفيفة، حيث تم العثور بحوزتهم على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات ترويج المخدرات.

وأضاف البلاغ ذاته، أن الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية أسفرت عن تحديد مكان إخفاء شحنة من الأقراص المهلوسة، حيث مكنت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل أحد الموقوفين عن حجز 9239 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”، علاوة على توقيف شخص رابع يشتبه في ارتباطه بهذا النشاط الإجرامي.

وتم إخضاع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بالناظور تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0