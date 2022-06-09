الناظور.. توقيف 4 أشخاص وحجز كمية من الأقراص المخدرة

2022-06-09 / 12:56
0
هبة بريس : وجدة

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية في مدينة الناظور، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من اليوم الخميس 09 يونيو الجاري، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 35 و41 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وحسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، فقد جرى توقيف ثلاثة من المشتبه فيهم على مستوى نقطة المراقبة الطرقية بمدخل مدينة الناظور، مباشرة بعد وصولهم على متن سيارة خفيفة، حيث تم العثور بحوزتهم على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات ترويج المخدرات.

وأضاف البلاغ ذاته، أن الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية أسفرت عن تحديد مكان إخفاء شحنة من الأقراص المهلوسة، حيث مكنت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل أحد الموقوفين عن حجز 9239 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”، علاوة على توقيف شخص رابع يشتبه في ارتباطه بهذا النشاط الإجرامي.

وتم إخضاع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بالناظور تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رغم تواجده بالأغلبية.. حزب التقدم والاشتراكية يعري واقع التسيير الجماعي بسطات

رغم تواجده بالأغلبية.. حزب التقدم والاشتراكية يعري واقع التسيير…

2022-06-09 / 14:00
Photo of أمن البيضاء يحبط تهريب أزيد من 3 أطنان من مخدر الشيرا

أمن البيضاء يحبط تهريب أزيد من 3 أطنان من…

2022-06-09 / 13:22
Photo of بودريقة: “محطة أولاد زيان فيها مشاكل كثيرة ومخاصهاش تبقى وسط كازا”

بودريقة: “محطة أولاد زيان فيها مشاكل كثيرة ومخاصهاش تبقى…

2022-06-09 / 11:38
Photo of لقاء ثنائي بين الهيئة المغربية لضبط الكهرباء والهيئة الفرنسية لضبط الطاقة بباريس

لقاء ثنائي بين الهيئة المغربية لضبط الكهرباء والهيئة الفرنسية…

2022-06-09 / 10:56
Photo of الرصاص يلعلع بالبيضاء لتوقيف شخص هدّد مواطنين ب”كلب شرس”

الرصاص يلعلع بالبيضاء لتوقيف شخص هدّد مواطنين ب”كلب شرس”

2022-06-09 / 10:08
Photo of طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-06-09 / 09:09
Photo of الصديقي : برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، حقق “نتائج مذهلة”

الصديقي : برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، حقق “نتائج…

2022-06-08 / 22:05
Photo of جماعة ترابية بسوس تعلن عن سمسرة عمومية لبيع 17 حمار

جماعة ترابية بسوس تعلن عن سمسرة عمومية لبيع 17…

2022-06-08 / 21:42
Photo of بوريطة : مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري سيغير ملامح إفريقيا

بوريطة : مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري سيغير ملامح…

2022-06-08 / 21:15
Photo of فاس…بتنسيق مع الديستي إيقاف 46 شخصا يشتبه تورطهم في الذبيحة السرية .

فاس…بتنسيق مع الديستي إيقاف 46 شخصا يشتبه تورطهم في…

2022-06-08 / 19:47

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق