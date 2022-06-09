انسجاما مع رؤية بنموسى…بن مسيك تحتضن المشاورات الوطنية لتجويد المدرسة العمومية

2022-06-09 / 12:37
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طارق عبلا_ هبة بريس

عرفت منطقة عمالة ومقاطعات بنمسيك صباح اليوم الخميس، تنظيم العديد من الورشات في إطار المشاورات الوطنية لتجويد المدرسة المغربية تنفيذا لقرارات وزارة التربية الوطنية والتعليم والرياضة وانسجاما مع أهدافها الرامية لتحقيق الجودة داخل المؤسسات التعليمية، علما أن عملية إصلاح المدرسة العمومية هو شأن مجتمعي يستلزم اشراك كافة النسيج المغربي بكافة مكوناته.

الحدث التربوي هذا الذي حضره العديد من الوجوه السياسية والتعليمية والجامعية والأمنية والسلطات المحلية والفعاليات الجمعوية والإعلامية، يأتي تفعيلا للمنهجية الديموقراطية التشاركية المنصوص عليها في دستور المملكة، كركيزة لوضع وتنفيذ السياسات العمومية، وهو ما أكدت عليه أيضا توصيات النموذج التنموي الجديد بشأن ضرورة إشراك المواطنين في صياغة السياسات العمومية و تنفيذها ثم تقييمها لاحقا.

الورش المجتمعي الذي يروم تحقيق الجودة بالمؤسسات العمومية، حضره عامل الإقليم ورؤساء المصالح الخارجية وعدد كبير من ممثلي هيئات المجتمع المدني والحقوقي وممثلي المؤسسات الخصوصية، وبعض الوجوه السياسية أبرزها محمد جودار نائب برلماني، وهو اللقاء الذي سيتم من خلاله استثمار خلاصات مختلف عمليات التشخيص، التي ستساهم لامحالة في صياغة مشروع خارطة الطريق بأولويات وأهداف استراتيجية محددة.

ويذكر، أن الوزارة تعمل جاهدة على خلق نقاش مؤسساتي مفتوح مع مختلف الفاعلين والمتدخلين، حول أولويات الإصلاح خلال السنوات الخمس المقبلة، و إِعمال الذكاء الجماعي في إغناء مشروع خارطة الطريق، وتعزيزها بمقترحات نابعة من الميدان، ومن الفاعلين والمتدخلين الأساسيين، وضمان تملك مضامين مشروع خارطة الطريق من طرف الجميع، إلى جانب حفز الفاعلين الأساسين والشركاء على كافة مستويات المنظومة، على الانخراط الفعال وعلى الالتزام، كل حسب مسؤولياته، في تفعيل خارطة الطريق.

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