خطير..شخص يتهجم على استاذ داخل الفصل ويعتدي عليه أمام التلاميذ (فيديو)
هبة بريس - الرباط
انتشر مقطع فيديو يوثق لاعتداء شخص على استاذ داخل الفصل الدراسي أمام تلامذته، على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي ، وسط استنكار وغضب رواد الفضاء الازرق الذين وصفوا الاعتداء بغير المقبول .
وبحسب الفيديو الذي لم يتم بعد التاكد من تاريخ ومكان توثيقه ، فيظهر اب احد التلاميذ وهو يتهجم على استاذ داخل فصله الدراسي بعد مشادات بدات امام باب الفصل قبل ان تتحول الى عراك بالايدي امام التلاميذ في مشهد اثار خوفهم وفزعهم .
وتدخل عدد من الاساتذة في محاولة لفض العراك الذي اعاد النقاش حول سبل ردع مثل هذه التجاوزات التي تقع داخل الفضاء التربوي ، في انتظار ان تكشف الوزارة الوصية عن ملابسات وظروف هذه الواقعة .
https://fb.watch/dxvSISaiWT/
ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
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3 تعليقات
ما كان لولي أمر التلميذ الوصول إلى باب حجرة التدريس .
هناك إدارة تربوية تقوم بترتيب مثل هاته “اللقاءات ” مع أولياء الأمور ، و تتم في مبنى الادارة الربوية و خارج حصة الدرس .
استراجة التلاميذ مثلا .
و يتم اللقاء بحضور مدير المدرسة أو الحارس العام و التلميذ أيضا .
و هذا ماكنا نعرفه أيام دراستنا ، أما الآن فقد أصيحت أبواب المدارس الإبتدائية ساحة لتجمع الأمهات و الآباء ، و الخوض في مشاكل الأبناء بالغواطف و الأهواء دون علم لا بحالة الإبن أو أخد نصيحة المربي محمل الجد. فالكل يعرف ما يجب فعله و كيف يجب فعله.
و قس على ذلك أبواب بعض الإعداديات .
و لايتسع المجال لسرد بعض الأوضاع الشادة التي يصادفها المدرسون من بعض أولياء الأمور
يجب معاقبة ذلك الاب الهمجي حالا.
من الواضح أنه يتم جره إلى الفصل ، وهذا وحشي للغاية من جانب المدرسين المزعومين