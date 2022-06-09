خطير..شخص يتهجم على استاذ داخل الفصل ويعتدي عليه أمام التلاميذ (فيديو)

2022-06-09 / 11:41
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هبة بريس - الرباط

انتشر مقطع فيديو يوثق لاعتداء شخص على استاذ داخل الفصل الدراسي أمام تلامذته، على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي ، وسط استنكار وغضب رواد الفضاء الازرق الذين وصفوا الاعتداء بغير المقبول .

وبحسب الفيديو الذي لم يتم بعد التاكد من تاريخ ومكان توثيقه ، فيظهر اب احد التلاميذ وهو يتهجم على استاذ داخل فصله الدراسي بعد مشادات بدات امام باب الفصل قبل ان تتحول الى عراك بالايدي امام التلاميذ في مشهد اثار خوفهم وفزعهم .

وتدخل عدد من الاساتذة في محاولة لفض العراك الذي اعاد النقاش حول سبل ردع مثل هذه التجاوزات التي تقع داخل الفضاء التربوي ، في انتظار ان تكشف الوزارة الوصية عن ملابسات وظروف هذه الواقعة .

https://fb.watch/dxvSISaiWT/

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‫3 تعليقات

  1. ما كان لولي أمر التلميذ الوصول إلى باب حجرة التدريس .
    هناك إدارة تربوية تقوم بترتيب مثل هاته “اللقاءات ” مع أولياء الأمور ، و تتم في مبنى الادارة الربوية و خارج حصة الدرس .
    استراجة التلاميذ مثلا .
    و يتم اللقاء بحضور مدير المدرسة أو الحارس العام و التلميذ أيضا .
    و هذا ماكنا نعرفه أيام دراستنا ، أما الآن فقد أصيحت أبواب المدارس الإبتدائية ساحة لتجمع الأمهات و الآباء ، و الخوض في مشاكل الأبناء بالغواطف و الأهواء دون علم لا بحالة الإبن أو أخد نصيحة المربي محمل الجد. فالكل يعرف ما يجب فعله و كيف يجب فعله.
    و قس على ذلك أبواب بعض الإعداديات .
    و لايتسع المجال لسرد بعض الأوضاع الشادة التي يصادفها المدرسون من بعض أولياء الأمور

  3. من الواضح أنه يتم جره إلى الفصل ، وهذا وحشي للغاية من جانب المدرسين المزعومين

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