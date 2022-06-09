خطير..شخص يتهجم على استاذ داخل الفصل ويعتدي عليه أمام التلاميذ (فيديو)

هبة بريس - الرباط

انتشر مقطع فيديو يوثق لاعتداء شخص على استاذ داخل الفصل الدراسي أمام تلامذته، على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي ، وسط استنكار وغضب رواد الفضاء الازرق الذين وصفوا الاعتداء بغير المقبول .

وبحسب الفيديو الذي لم يتم بعد التاكد من تاريخ ومكان توثيقه ، فيظهر اب احد التلاميذ وهو يتهجم على استاذ داخل فصله الدراسي بعد مشادات بدات امام باب الفصل قبل ان تتحول الى عراك بالايدي امام التلاميذ في مشهد اثار خوفهم وفزعهم .

وتدخل عدد من الاساتذة في محاولة لفض العراك الذي اعاد النقاش حول سبل ردع مثل هذه التجاوزات التي تقع داخل الفضاء التربوي ، في انتظار ان تكشف الوزارة الوصية عن ملابسات وظروف هذه الواقعة .

https://fb.watch/dxvSISaiWT/

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