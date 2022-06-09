الخارجية الإسبانية: ندرس ردا مناسبا على قرار الجزائر

هبة بريس - وكالات

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن بلادها تدرس تقديم الرد المناسب على قرار الجزائر تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار على المستويين الوطني والأوروبي.

القاهرة – سبوتنيك. وأكد ألباريس، في تصريحات بثتها إذاعة “راديو 5” الإسبانية: “نحن ندرس التداعيات على المستويين المحلي والأوروبي لتقديم الرد المناسب”.

وفيما يتعلق بإمدادات الغاز، أكد وزير الخارجية الإسباني أنه لا توجد مشكلة في تدفق الغاز إلى بلاده من الجزائر.

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