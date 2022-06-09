الخارجية الإسبانية: ندرس ردا مناسبا على قرار الجزائر

2022-06-09 / 11:25
1
هبة بريس - وكالات

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن بلادها تدرس تقديم الرد المناسب على قرار الجزائر تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار على المستويين الوطني والأوروبي.

القاهرة – سبوتنيك. وأكد ألباريس، في تصريحات بثتها إذاعة “راديو 5” الإسبانية: “نحن ندرس التداعيات على المستويين المحلي والأوروبي لتقديم الرد المناسب”.

وفيما يتعلق بإمدادات الغاز، أكد وزير الخارجية الإسباني أنه لا توجد مشكلة في تدفق الغاز إلى بلاده من الجزائر.

ما رأيك؟
المجموع 4 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of البرازيل تسجل أول إصابة بـ”جدري القرود”

البرازيل تسجل أول إصابة بـ”جدري القرود”

2022-06-09 / 10:33
Photo of إسبانيا: واثقون بأن الجزائر ستحترم عقود إمدادات الغاز

إسبانيا: واثقون بأن الجزائر ستحترم عقود إمدادات الغاز

2022-06-09 / 09:52
Photo of السلطات الجزائرية تقرر منع عمليات الاستيراد والتصدير من وإلى إسبانيا

السلطات الجزائرية تقرر منع عمليات الاستيراد والتصدير من وإلى…

2022-06-09 / 00:18
Photo of أول إصابة بجدري القردة في اليونان

أول إصابة بجدري القردة في اليونان

2022-06-08 / 23:38
Photo of سيناتور أمريكي: سعر البنزين مرتفع لدرجة أن شراء الكوكايين أرخص

سيناتور أمريكي: سعر البنزين مرتفع لدرجة أن شراء الكوكايين…

2022-06-08 / 22:55
Photo of أمام محكمة دونيتسك… المغربي يعترف جزئيا بالذنب

أمام محكمة دونيتسك… المغربي يعترف جزئيا بالذنب

2022-06-08 / 19:38
Photo of القنصلية العامة ل”فالينسيا” تلتحق بركب القنصليات المغربية النموذجية في العالم

القنصلية العامة ل”فالينسيا” تلتحق بركب القنصليات المغربية النموذجية في…

2022-06-08 / 19:09
Photo of الصحة العالمية” تخشى انتشار “جدري القردة

الصحة العالمية” تخشى انتشار “جدري القردة

2022-06-08 / 18:59
Photo of مقتل شخص وإصابة 8 على الأقل في عملية دهس في برلين

مقتل شخص وإصابة 8 على الأقل في عملية دهس…

2022-06-08 / 18:39
Photo of إسبانيا “تأسف” لقرار الجزائر تعليق معاهدة التعاون الثنائي

إسبانيا “تأسف” لقرار الجزائر تعليق معاهدة التعاون الثنائي

2022-06-08 / 17:58

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق