بودريقة: “محطة أولاد زيان فيها مشاكل كثيرة ومخاصهاش تبقى وسط كازا”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد محمد بودريقة رئيس مقاطعة مرس السلطان أنه مع ساكنة المنطقة التي عبرت عن تضررها من تواجد محطة أولاد زيان الطرقية وسط تجمع سكني بما يحيط بها حاليا من فوضى و سوء تدبير.

و قال بودريقة بأن مقاطعة مرس السلطان تتفهم غضب ساكنة حي التيسير 1 و باقي الأحياء المجاورة لمحطة أولاد زيان الطرقية بالدار البيضاء، خاصة أن المنطقة أضحت مرتعا لعدد من الظواهر المشينة كالسرقات.

و أوضح رئيس مقاطعة مرس السلطان في تصريح لهبة بريس بأن “محطة أولاد زيان ماخصهاش تبقى تما”، مضيفا بأن مجلس المدينة و المقاطعة يشتغلان لإيجاد حل لهذا المشكل الذي بات يؤرق بال الساكنة.

هذا و جدد محمد بودريقة التأكيد على أن صلاحيات المقاطعة محدودة في منح تراخيص الاستفادة من نقل الإرساليات و ليس الركاب، حيث تعمد بعض الوكالات لنيل رخصة نقل الإرساليات و تتحول بعد ذلك لنقل الركاب و هو ما يفرض من السلطة المحلية و الأمنية التدخل بحزم لتحرير مخالفات في الموضوع قبل سحب الرخصة.

تصريح محمد بودريقة رئيس مقاطعة مرس السلطان بالدار البيضاء في المقطع أسفله:

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