خاليلوزيتش: “مباراة جنوب أفريقيا لن تكون سهلة وأتمنى من الجماهير الحضور بكثافة لدعمنا”

2022-06-09 / 11:05
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

اختتم المنتخب المغربي استعداداته لمباراة جنوب أفريقيا التي سيحتضنها مجمع الأمير مولاي عبد الله بالرباط مساء اليوم، و هي المباراة التي تندرج ضمن إقصائيات كأس إفريقيا التي ستقام السنة القادمة بدولة الكوت ديفوار.

و في هذا الصدد، صرح وحيد حاليلوزيتش على هامش آخر حصة تدريبية للأسود بأن اللاعبين واعون جيدا بأهمية هاته المباراة و يحذوهم أمل كبير لتحقيق نتيجة إيجابية.

و أوضح المدرب البوسني في تصريح للموقع الرسمي للجامعة بأن المباراة لن تكون سهلة أمام خصم شرس، مضيفا بأنه درس نقاط القوة و الضعف لمنتخب جنوب أفريقيا.

و طالب خاليلوزيتش من الجماهير المغربية الحضور بكثافة للملعب قصد تشجيع اللاعبين و مؤازرتهم و حثهم على تحقيق الفوز في هاته المباراة الهامة.

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‫4 تعليقات

  2. خاليلوزيتش ارحل لن نحضر المباراة
    نريد مدربا وطنيا قابلين عليه كيفما بغا يكون

  3. قالك المبارة لن تكون سهلة.فوقاش كانت عندك شي مبارة سهلة.حتى الفرق لي كانت ساهلة عندك انت صعيبة حيت الفريق غير متكامل ليس عندنا هداف فقط لاعبين دوليين بلا معنى من الاحسن ان ترحل وان ترحل مع بعض اللاعبين ان لم أقل جل اللاعبين

  4. كان جيت تفهم تقول للجمهور متحضرش حتى الصحافة ميحضروش بأس القضية تبقى مستورة

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