الرصاص يلعلع بالبيضاء لتوقيف شخص هدّد مواطنين ب”كلب شرس”

هبة بريس - البيضاء

اضطر مقدم شرطة يعمل بمنطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء، مساء الأربعاء، لاستعمال سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، من ذوي السوابق القضائية، والذي كان في حالة تخدير واندفاع قوية وعرّض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير عن طريق تحريض كلب من فصيلة شرسة.

وكانت دورية للشرطة قد تدخلت بحي “المكانسة” بمنطقة عين الشق من أجل توقيف المعني بالأمر الذي يشكل موضوع بحث قضائي في قضية تتعلق بترويج الأقراص المهلوسة وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة، غير أنه واجه عناصرها بمقاومة عنيفة باستعمال أداة راضة وعن طريق تحريض كلب من فصيلة شرسة، مما اضطر مقدم الشرطة لإطلاق رصاصة تحذيرية وأخرى أصابت المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى.

وقد مكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من تحييد الخطر الناتج عن هذا الاعتداء، فضلا عن حجز أداتين راضتين كانتا بحوزة المشتبه فيه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت المراقبة الطبية بالمستشفى، في انتظار اخضاعه لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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