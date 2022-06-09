فوضى مقاطعة عين الشق بالبيضاء تدفع تحالف خمسة أحزاب للرد

هبة بريس ـ الدار البيضاء

فوضى و تخبط و غياب الانسجام و خلافات حادة في الآونة الأخيرة، عناوين تستحق أن تسلط على ما يقع داخل مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء.

و في هذا الصدد، توصلت هبة بريس ببلاغ من ممثلي الهيئات السياسية بمجلس مقاطعة عين الشق و ذلك على إثر البلاغ الذي نشر يوم الأربعاء الأخير تحت مسمى “بلاغ رئاسة مقاطعة عين الشق” بصفحة تحت مسمى “مقاطعة عين الشق” على صفحة التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”.

و جاء في البلاغ أنه و بعد ما تضمنته الصفحة السالفة الذكر و التي يديرها أحد نواب الرئيس، تعلن الأحزاب المكونة من حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، وحزب الاتحاد الاشتراكي، وحزب الديمقراطيون الجدد، والحزب الاشتراكي الموحد، أنها تجعل المصلحة العامة فوق كل اعتبار سياسي أو غيره، وتعلن احترامها للتحالف الثلاثي الذي أقر الانفتاح على مكونات الأحزاب السياسية الراغبة في الانضمام إلى التحالفات على مستوى الجماعات الترابية جهويا وإقليميا ومحليا.

و أدان تحالف الأحزاب السابقة بشدة عملية التشهير والاستفزاز عبر الصفحة المجهولة وغير الرسمية المسماة “مقاطعة عين الشق” ضد أعضاء المجلس والمكتب المسير غير الموالين لسياسة رئيس المقاطعة، بسبب المواقف التي عبروا عنها أثناء انعقاد الجلسة العامة لدورة يونيو لمجلس مقاطعة عين الشق.

كما أدانوا كذلك و بشدة الاستبداد والانفراد بالتسيير من طرف الرئيس وعدم إشراك أغلبية المكتب والمجلس، والوقوف ضد عدة طلبات لعقد دورات استثنائية لمناقشة المصالح العامة للمواطنين ورفض كل الطلبات التي قدمت لها من طرف رؤساء اللجان وأعضاء المجلس وتم رفضها من طرف رئيس المجلس بمبررات واهية وفق البلاغ.

و أكد الموقعون الغاضبون على أن المصلحة العامة كانت تقتضي من الرئيس الاستجابة للطلب الذي تقدم به نصف أعضاء المجلس بتاريخ 14 فبراير 2022 من أجل عقد دورة استثنائية خاصة بوضعية التعليم، والباعة المتجولين، وتحرير الملك العمومي، وملاعب القرب وطرق تدبيرها، والمشاريع المتوقفة وغيرها، وكانت أجوبته هروبا إلى الأمام وأنها لا تدخل في اختصاص المقاطعة ولا يمكن أن تدرج أو تناقش، وأنها شان حكومي وشأن لمجلس المدينة.

وفي المقابل، يقول البلاغ، فوجئ الأعضاء بإدراج بعضها بجدول أعمال دورة يونيو المنعقدة يوم 7 يونيو 2022، و غيرة منهم في الدفاع عن الصالح العام انخرط جل أعضاء المجلس بقوة لمناقشة مواضيعها داخل اللجان ورفعوا خلالها أغلب التوصيات المهمة لصالح ساكنة المقاطعة.

و أكد الموقعون على البلاغ أنهم يودون إخبار الرأي العام أن جل الطلبات التي تقدموا بها لحلحلة الوضعية داخل المقاطعة يتم رفضها من طرف الرئيس، منها الطلب الذي تقدموا به يوم 09 ماي 2022 والموقع من طرف نصف أعضاء المجلس بكل تلقائية ودون الضغط من أي أحد تطبيقا للمادة 40 من القانون التنظيمي14/ 113 والتي توجب إدراج نقاط بجدول أعمال الدورات وجوبا وذلك من أجل تعديل بعض المواد من النظام الداخلي المتعلقة باللجان وملاءمتها مع القانون التنظيمي للجماعات المحلية، حيث فوجئوا بضغوطات على الموقعين على الطلب المذكور من أجل سحب التوقيعات، علما أن الموقعين أعضاء منتخبون يمثلون أحزاب سياسية سبق لها أن أصدرت بلاغا في رمضان الماضي تعبر عن استيائها من التسيير الانفرادي للرئيس.

و تابعت الأحزاب الخمسة ما تعرض له مجموعة من الأعضاء بالمجلس الموقعون على طلب إدراج نقطة بجدول أعمال الدورة العادية لشهر يونيو من أجل تعديل بعض مواد النظام الداخلي، من ضغوطات، يضيف ذات البلاغ، من أجل سحب توقيعهم عبر تقديم إغراءات وتحريض منتخبين ضد أحزابهم والتدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب وقياداتهم المحلية.

و خير دليل على ذلك، وفق البلاغ، توصل الموقعين برد من الرئيس يخبرهم بأن المقاطعة توصلت بمراسلتين من الموقعين تطلب التشطيب على التوقيع ضد على القانون الذي يفرض على الرئيس الاستجابة لطلب الموقعين إن كانت له فعلا حسن نية لخدمة الصالح العام.

و أعلنت الأحزاب الموقعة على هذا البلاغ تضامنها مع العضوين أحمد مفتاح ومحمد الصويردي بسبب الحملة المسعورة ضدهما من أجل إسكاتهما عن قول كلمة الحق وفضح الممارسات الشادة داخل مجلس مقاطعة عين الشق، منها إحضار عون قضائي للدورة المنعقدة الثلاثاء الماضي بدون إخبار أعضاء المجلس وهو ما يكشف عن سوء النية المسبقة للرئيس ومن معه ومحاولته توريط أعضاء المجلس يضيف الموقعون.

و سجل ذات الأعضاء تضامنهم المطلق مع جميع أعضاء المجلس، مؤكدين أنهم سيقفون ضد أي محاولة اعتداء أو إلصاق التهم بهم من أجل تصفيه حسابات ضيقة.

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