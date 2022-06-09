إسبانيا: واثقون بأن الجزائر ستحترم عقود إمدادات الغاز
هبة بريس - وكالات
قالت وزيرة الطاقة الإسبانية تيريزا ريبيرا اليوم الخميس، إنها واثقة من أن شركة الغاز الجزائرية المملوكة للدولة “سوناطراك” ستحترم عقودها التجارية لتوريد الغاز الطبيعي إلى المرافق الإسبانية على الرغم من الخلاف الدبلوماسي.
وقالت في مقابلة مع محطة الإذاعة الإسبانية أوندا سيرو: “لا نعتقد أنه يمكن مخالفة (العقود) بشكل أحادي بقرار من الحكومة الجزائرية”.
وعلقت الجزائر أمس الأربعاء معاهدة صداقة عمرها 20 عاما مع إسبانيا، وحظرت الواردات من مدريد في تصعيد للخلاف بشأن موقف إسبانيا من قضية الصحراء المغربية.
وأقرت ريبيرا بأن الخلاف يأتي في توقيت دقيق، إذ تخضع عقود إمدادات الغاز حاليا لعملية مراجعة الأسعار.
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19 تعليقات
ليس للجزائر القدرة لمجابهة المملكة المغربية اقتصاديا و سياسيا ،فارق المستوى واضح..
عجيب ادا فرضت الجزائر على اسبانيا طريقة استعمال و التصرف في الغاز على اسبانيا ان تفرض على الجزائر طريقة و كيفية استعمال الأموال التي دفعت لشراء الغاز منها..
حتى لا ننسى ان إسبانيا دخلت في مواجهات و ازمة حادة بسبب إستعمال هاته الاخيرة لمياهها البحري للصيد السؤال المطروح ما الذي جعل إسبانيا تتحك للمغرب مع العلم أن لها عقد شراكة طويل المدى مع الجزائر في ما يخص امدادها بالغاز الطبيعي..
وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍۢ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَٰقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ.
الآية
اذا كانت اسبانيا لها فائض لماذا لا تقلل الجزائر من الكمية بيع العاز لاسبانيا..
لماذا تشتري الجزائر الخضر المغربية وخاصة الطماطم من اوروبا وتعيد تلفيفها كأنها جزائرية رغم ان مصدرها مغربية..
إسبانيا وحدها لها أكثر من سبعة مائة شركة موجودة في المغرب و هي بأمس الحاجة للطاقة هناك ولهذا قررت أن تمد الغاز للمغرب لمصالحها..
عدم احترام العقد التجاري سيجعل اسبانيا تشتري الغاز الروسي بالروبل.
اسبانيا تتحايل لكي تستفيد من الغاز الجزائري وتقوم بتزويد المغرب بحصة منه لمصالحها الموجودة في المغرب..
اسبانيا ترد الرد المناسب بالشروع في إمداد المغرب بالغاز يعني للأسف الحكومة الجزائرية أضحوكة الأمم لا غير..
اسبانيا تستغني عن الغاز الجزائري وستعوضه بالغاز الأمريكي الصدمة ستكون قوية والكل سوف يستغني عن الغاز والبترول الجزائري..
نسأل الله تعالى أن يصلح الحال والأحوال وأن يغير حالنا إلى أحسن الأحوال وأن ينزع الشحناء والبغضاء من قلوبنا وأن يهيء لهذه الأمة من أمرها رشدا..
اعترفت إسبانيا ماخرا بمغربية الصحرا ء هذا جميل ولصالح المغرب كما اعترفت اسبانيا ذات مرة بالصحراء المغربية عدت مرات في الماضي ولاكن هل ستعترف بستبتة ومليلية بانها للمغرب ..
اسبانيا تشتري الغاز الجزائري بثمن رخيص عن السعر الحقيقي وكذالك تشتريه بالتقسيط وتسهيلات في الشراء وتعود بتصديره من جديد للمغرب.
الجزائر عازمة قريبا عنانبوب الغاز الجديد الذي سيكون نحو ايطاليا و سيغلق انبوب الغاز نحو إسبانيا نهائيا..
المتضرر الحقيقي هو النظام الجزائري. كان عليها امداد المغرب واسبانيا بالغز لكي ينتعش اقتصادها في ضل الأزمة..
المغرب بطيئ في المشاريع ذات الطابع الإستراتيجي مثل أنبوب الغاز النايجري، النفق إلى جبل طارق و الربط البحري مع بريطانيا. المفروض هذه المشاريع تمر إلى السرعة القصوى لأنها مهمة جدة في مواجهة أعداء الأمة المغربية..
اسبانيا حائرة مع الجزائر ومع المغرب في نفس الوقت تلعب نار بين الطرفين ومصلحتها تتجلى في كلا البلدين..
أزمة الغاز العلمية جعلت كل بلدان العالم في حيرة تامة ..