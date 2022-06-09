ساو تومي وبرينسيب تجدد تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمملكة

2022-06-09 / 09:27
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هبة بريس

جددت ساو تومي وبرينسيب، الأربعاء بالرباط، تأكيد دعمها لسيادة المملكة ووحدتها الترابية.

وقالت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون والمجتمعات بجمهورية ساو تومي وبرينسيب الديمقراطية، إديت راموس دا كوستا تين جوا، في تصريح صحفي عقب محادثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين بالخارج، على هامش مشاركتهما في الاجتماع الوزاري الأول لدول إفريقيا الأطلسية، ” أود أن أجدد التأكيد على دعم ساو تومي للوحدة الترابية للمملكة، كما سبق وأن أكدت على ذلك في مناسبات عدة”.

كما أكدت على دعم بلادها للمخطط المغربي للحكم الذاتي، باعتباره الحل الواقعي الوحيد لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وكذا للجهود الرامية إلى إيجاد حل دائم لهذا النزاع في إطار سيادة المملكة، وتحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة.

من جهة أخرى، أشارت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون والمجتمعات بجمهورية ساو تومي وبرينسيب الديمقراطية إلى أن محادثاتها مع السيد بوريطة شكلت مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي متعدد الأوجه.

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