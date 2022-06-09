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طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-06-09 / 09:09
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هبة بريس

يتوقع اليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نسبيا بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك، الجنوب-الشرقي، والمنطقة الشرقية، وداخل منطقة سوس، والأقاليم الجنوبية والريف.

وستتشكل كتل ضبابية محلية قرب السواحل الشمالية والوسطى، كما سيلاحظ نزول قطرات مطرية محلية مع رعد بمرتفعات الاطلس الكبير والمتوسط والسفوح الجنوبية الشرقية، إلى جانب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما على السواحل الوسطى والجنوبية للبلاد، مع تناثر حبات من الغبار محليا بداخل الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 11 و 17 درجة بالأطلس، وما بين 24 و 30 درجة بالجنوب، وشرق الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 17 و 23 درجة بباقي الأرجاء الأخرى.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف بعض الارتفاع بالشمال وبعض الانخفاض الطفيف بباقي جهات المملكة.

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