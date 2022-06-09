السلطات الجزائرية تقرر منع عمليات الاستيراد والتصدير من وإلى إسبانيا
هبة بريس _ الرباط
وجهت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، اليوم الأربعاء، تعليمات لكافة مديري البنوك، طالبتهم فيها بمنع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا.
وحسب ماجاء في القرار – نشرته وسائل إعلام جزائرية – فإنه يمنع أية عملية توطين بنكي لإجراء عملية استيراد من إسبانيا، كما يمنع أيضا أية عملية توطين بنكي لإجراء عملية تصدير نحو إسبانيا.
وأوضح القرار أن الإجراء الجديد حيز التنفيذ بداية من يوم غد الخميس 9 يونيو 2022.
كما شددت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية في الأخير على لا ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتطبيق الصارم لهذا الإجراء
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34 تعليقات
إنها حرقة مؤلمة جداً بالنسبة للنظام العسكري الجزائري الإرهابي الذي يريد استهداف المغرب وصحرائه إنه مثل العقرب التي تلدغ بسمها …
نتخذ عبرة طارق بن زياد بمقولته (البحر أمامكم والعدو ورائكم) وخير كلام ما قل ودل…
غريب امر الكابرنات دئما ينجحون في اتخاد القرارات التي تاتي بالعكس على الجزائر .انهم حماق لا يفقهون في السياسة والديبلوماسية المفيدة انهم يعزلون انفسهم . بالامس كانت هناك عملية ارهابية مضبرة من طرف احد الاجنحة للكابرانات وذالك لاسقاط الطائرة التي كانت تقل الفريق الجزائري لكرة القدم لكنها بائت بالفشل
هؤلاء البلداء دمروا اقتصاد بلدهم وأموالهم معاكسة في المغرب سبحان خالق هاته الكائنات الضارة منها هؤلاء المرضى النفسيين عسكرا وشعبا كلهم في سلة المهملات . ألمانيا قتلت الملايين الأوروبيين فهم يعيشون سمن على عسل إلا أهل قريش جيراننا ربي بهدلهم
ردا على المعلق الثاني أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل قريش وثانيا الشعب الجزائري أغلبه إخواننا مغلوب على أمرهم نسأل الله تعالى لهم الخروج من مأزق النظام الفاسد
يبدو ان القدافي لم يموت ،قد ظهر في الجزاءير و يحكم تحت سرير تون ۔
عجيب أمر هذه الدويلة وتدعي ان لا ناقة لها ولا جمل في قضية الصحراء المغربية فكيف يكون أمرها وحالتها لو كان الأمر يعنيها لبادرت …/…
واه من يعتقد أن مشكل الجزائر وإسبانيا بسبب المغرب. الجزائر عليها ضغوطات منذ الحرب الاكرانية
جنرالات الجزائر يحطمون الجزائر من أجل تقسيم المغرب بل ينتحرون من أجل مضايقة المغرب عجبا لهم إسبانيا النصرانية ترفض تقسيم بلد مسلم والجزائر تعادي إسبانيا النصرانية من أجل تقسيم المغرب المسلم والله غريب إذا كان هناك جزائري فعليه أن يحترم نفسه ويصمت ولا يعلق فهذه خيانة للأمة الإسلامية من طرف حكام الجزائر
هههههههه، هاد الجزايريين علااااام ، قال يقطعو العلاقات الاقتصادية مع إسبانيا، على أساس أسبانيا غا تبقى بالجوع من المنتوجات الغذائية اللي تصدرها الجزاييير،
بنادم ما يحشمش
بدون تعليق الكلاب تنبح والعربة تسير
العِلْمُ يمشي قُدُماً والتكنلوجيا تتقدم ، والنظام الجزائري يبقى في محله أو يندثر .وأخيرا تبقى البلد بغازها و بترولها ولا أحد يشتريه .
اسف على الأمة الإسلامية الشعب الجزائري بيقولوا حاربوا الجربوع تبون
اصلا لا نوجد لهم علاقة مع اسبانيا غير الغاز.
والجزاءر مفروض عليها الالنزلم بالعقد ة هدا الاجراء هو فقط للاسنهلاك الداخلي
لكي يقولوا للشعب لقد لوينا لاسبانيا يدها
وهم بغباءهم المعهود سيلوون تحويلات الجالية فقط وسيعقدون الاجراءات.
مقولة التقليد الاعمي تنطبق علي هؤلاء
المغرب بلد و امة لقرون ادا عاقبت اسبانيا لان لديها ما ستربحه.
اري ان هذا النظام يرقص رقصة الديك الاخيرة قبل ان يحاصره الاروبيين وامريكا والحلفاء…