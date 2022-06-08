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سيناتور أمريكي: سعر البنزين مرتفع لدرجة أن شراء الكوكايين أرخص

2022-06-08 / 22:55
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هبة بريس _ وكالات

قال السيناتور الأمريكي، جون كينيدي، إنه في ولاية لويزيانا صار البنزين مكلفا للغاية، لدرجة أن شراء الكوكايين أصبح أقل كلفة.
وانتقد ممثل المعارضة الجمهورية عبر شبكة “فوكس”، الرئيس الأمريكي جو بايدن لعدم قدرته على التأقلم مع ارتفاع أسعار الوقود الذي يقوم بتحديث الارتفاعات القياسية التاريخية بشكل شبه يومي.

وقال كينيدي: “في ولايتي، سعر البنزين مرتفع للغاية لدرجة أنه سيكون أرخص شراء الكوكايين والركض في كل مكان”.

وتعد أسعار البنزين في لويزيانا، مركز صناعة تكرير النفط الأمريكية، من أرخص الأسعار في الولايات المتحدة. ويوم الأربعاء، بلغ سعره في الولاية 4.495 دولارا للغالون (3.785 لترا) مقابل المتوسط الوطني البالغ 4.955 دولارا.

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