السيدة أولغا سانشيز كورديرو

قريبا ..رئيسة مجلس الشيوخ المكسيكي تقوم بزيارة للمغرب

2022-06-08 / 22:19
0
هبة بريس _ الرباط

تقوم رئيسة مجلس الشيوخ بالولايات المتحدة المكسيكية، السيدة أولغا سانشيز كورديرو، بزيارة للمملكة خلال الفترة مابين 9 و 12 يونيو 2022 وذلك بدعوة من رئيس مجلس المستشارين، السيد النعم ميارة.

وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن هذه الزيارة تندرج في إطار ترسيخ مسار التعاون القائم بين المجلس ومجلس الشيوخ المكسيكي، والذي جسده تبادل الزيارات واللقاءات الثنائية بين المسؤولين البرلمانيين بالبلدين، لاسيما اللقاء الذي جمع في فاتح فبراير 2022 كلا من السيد النعم ميارة، والسيدة أولغا سانشيز كورديرو ، عبر تقنية التناظر المرئي، حيث تمت برمجة هذه الزيارة، فضلا عن مشاركة رئيسة مجلس الشيوخ المكسيكي في منتدى الحوار جنوب-جنوب بين مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربية ومنطقة أمريكا اللاتينية، والذي نظمه مجلس المستشارين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في شهر مارس الماضي.

كما تأتي هذه المبادرة، وفق البلاغ، في سياق الرغبة المشتركة للمجلسين في إرساء حوار برلماني استراتيجي يجسد عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين، واستشراف آفاق جديدة للشراكة، وكذا تبادل الرؤى حول مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار المحافل البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن السيدة أولغا سانشيز كورديرو، ستكون مرفوقة بوفد هام يضم كل من رئيس لجنة العلاقات الخارجية ورئيسة لجنة التعاون آسيا – المحيط الهادي – إفريقيا، ورئيس لجنة المعرفة والإبداع.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تفاصيل معاهدة الصداقة “المعلقة” بين الجزائر ومدريد

تفاصيل معاهدة الصداقة “المعلقة” بين الجزائر ومدريد

2022-06-08 / 20:35
Photo of وزير شؤون خارجية نيجيريا يصف التعاون الاقتصادي بين بلاده والمغرب بـ “الثوري”

وزير شؤون خارجية نيجيريا يصف التعاون الاقتصادي بين بلاده…

2022-06-08 / 20:07
Photo of الصحراء … جمهورية الرأس الأخضر تجدد التأكيد على دعمها للوحدة الترابية للمملكة

الصحراء … جمهورية الرأس الأخضر تجدد التأكيد على دعمها…

2022-06-08 / 18:45
Photo of الرأس الأخضر تعلن قرب افتتاح قنصلية عامة بالداخلة

الرأس الأخضر تعلن قرب افتتاح قنصلية عامة بالداخلة

2022-06-08 / 17:52
Photo of اختتام أشغال الاجتماع الوزاري للدول الإفريقية الأطلسية باعتماد إعلان الرباط

اختتام أشغال الاجتماع الوزاري للدول الإفريقية الأطلسية باعتماد إعلان…

2022-06-08 / 17:22
Photo of عاجل: الجزائر تعلّق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا

عاجل: الجزائر تعلّق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع…

2022-06-08 / 16:52
Photo of عقد اجتماع لجنة وزراء المالية التابعة للاتحاد الإفريقي في المغرب

عقد اجتماع لجنة وزراء المالية التابعة للاتحاد الإفريقي في…

2022-06-08 / 16:34
Photo of سانشيز: “موقفنا من مغربية الصحراء رسمي للدولة بكل أجهزتها وكذلك عدد من الدول الكبرى”

سانشيز: “موقفنا من مغربية الصحراء رسمي للدولة بكل أجهزتها…

2022-06-08 / 16:33
Photo of وزراء الدول الإفريقية الأطلسية يشيدون برؤية الملك

وزراء الدول الإفريقية الأطلسية يشيدون برؤية الملك

2022-06-08 / 15:56
Photo of بوريطة يدعو إلى هيكلة الفضاء الإفريقي – الأطلسي

بوريطة يدعو إلى هيكلة الفضاء الإفريقي – الأطلسي

2022-06-08 / 15:28

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق