قريبا ..رئيسة مجلس الشيوخ المكسيكي تقوم بزيارة للمغرب

هبة بريس _ الرباط

تقوم رئيسة مجلس الشيوخ بالولايات المتحدة المكسيكية، السيدة أولغا سانشيز كورديرو، بزيارة للمملكة خلال الفترة مابين 9 و 12 يونيو 2022 وذلك بدعوة من رئيس مجلس المستشارين، السيد النعم ميارة.

وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن هذه الزيارة تندرج في إطار ترسيخ مسار التعاون القائم بين المجلس ومجلس الشيوخ المكسيكي، والذي جسده تبادل الزيارات واللقاءات الثنائية بين المسؤولين البرلمانيين بالبلدين، لاسيما اللقاء الذي جمع في فاتح فبراير 2022 كلا من السيد النعم ميارة، والسيدة أولغا سانشيز كورديرو ، عبر تقنية التناظر المرئي، حيث تمت برمجة هذه الزيارة، فضلا عن مشاركة رئيسة مجلس الشيوخ المكسيكي في منتدى الحوار جنوب-جنوب بين مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربية ومنطقة أمريكا اللاتينية، والذي نظمه مجلس المستشارين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في شهر مارس الماضي.

كما تأتي هذه المبادرة، وفق البلاغ، في سياق الرغبة المشتركة للمجلسين في إرساء حوار برلماني استراتيجي يجسد عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين، واستشراف آفاق جديدة للشراكة، وكذا تبادل الرؤى حول مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار المحافل البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن السيدة أولغا سانشيز كورديرو، ستكون مرفوقة بوفد هام يضم كل من رئيس لجنة العلاقات الخارجية ورئيسة لجنة التعاون آسيا – المحيط الهادي – إفريقيا، ورئيس لجنة المعرفة والإبداع.

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