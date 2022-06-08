محمد الصديقي

الصديقي : برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، حقق “نتائج مذهلة”

2022-06-08 / 22:05
1
هبة بريس _ الرباط

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية حقق “نتائج مذهلة”.

وأوضح الصديقي، في تصريح للصحافة في ختام أشغال الدورة العادية للجنة الوزارية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن هذا البرنامج مكن من إنشاء نحو 14 ألف كيلومتر من الطرق والمسالك القروية ، فضلا عن تنفيذ 21 ألف عملية ربط بشبكة توزيع مياه الشرب .

وأوضح الوزير أن هذه النتائج تظهر التقدم الذي أحرزته كافة الاطراف المعنية على مستوى مختلف المحاور، لا سيما محوري الصحة والتعليم ، وكذلك من حيث فك العزلة عن المسالك القروية والربط بشكبة الكهرباء والمياه الصالحة للشرب.

وقال الصديقي إن الامر يتعلق ببنيات تحتية أساسية ستتيح بذل المزيد من الجهود لتقليل الفوارق في مجال تطوير النشاط الاقتصادي بين الجماعات والاقاليم.

وأبرز أن هذا الاجتماع شكل مناسبة لتدارس نتائج تنفيذ هذا البرنامج الذي يهدف إلى تقليص الفوارق بين المناطق الهامشية والمعزولة ، ولكن أيضًا لتسليط الضوء على الأثر الإيجابي لهذه المبادرة على الحياة اليومية للساكنة القروية، وكذا على سبل تحسين جاذبية العيش بالوسط القروي.

وتم تخصيص هذا الاجتماع الوزاري لتقديم حصيلة برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية فضلا عن آفاقه.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جماعة ترابية بسوس تعلن عن سمسرة عمومية لبيع 17 حمار

جماعة ترابية بسوس تعلن عن سمسرة عمومية لبيع 17…

2022-06-08 / 21:42
Photo of بوريطة : مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري سيغير ملامح إفريقيا

بوريطة : مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري سيغير ملامح…

2022-06-08 / 21:15
Photo of فاس…بتنسيق مع الديستي إيقاف 46 شخصا يشتبه تورطهم في الذبيحة السرية .

فاس…بتنسيق مع الديستي إيقاف 46 شخصا يشتبه تورطهم في…

2022-06-08 / 19:47
Photo of فاس.. إيقاف 3 قاصرين في حالة تخدير أقدموا على تعريض ضحية للسرقة بالسلاح الابيض.

فاس.. إيقاف 3 قاصرين في حالة تخدير أقدموا على…

2022-06-08 / 18:32
Photo of انتخاب التجمعي ” رشيد أحمد الشريف ” رئيسا جديدا لجماعة صفرو

انتخاب التجمعي ” رشيد أحمد الشريف ” رئيسا جديدا…

2022-06-08 / 18:27
Photo of كورونا تغزو المدن المغربية من جديد و الحالات الجديدة تلامس الألف

كورونا تغزو المدن المغربية من جديد و الحالات الجديدة…

2022-06-08 / 16:23
Photo of نشرة خاصة: موجة حر بعدد من المناطق من الجمعة إلى الأحد

نشرة خاصة: موجة حر بعدد من المناطق من الجمعة…

2022-06-08 / 15:19
Photo of أكادير : إعتقال ستيني قام بالتغرير بقاصر لهتك عرضه

أكادير : إعتقال ستيني قام بالتغرير بقاصر لهتك عرضه

2022-06-08 / 15:09
Photo of أخنوش: برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية حقق نتائج مهمة

أخنوش: برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية حقق نتائج مهمة

2022-06-08 / 14:56
Photo of اشتوكة : اعتقال مروح ” سيليسون” قرب المؤسسات التعليمية

اشتوكة : اعتقال مروح ” سيليسون” قرب المؤسسات التعليمية

2022-06-08 / 13:48

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق