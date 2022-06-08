الصديقي : برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، حقق “نتائج مذهلة”

هبة بريس _ الرباط

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية حقق “نتائج مذهلة”.

وأوضح الصديقي، في تصريح للصحافة في ختام أشغال الدورة العادية للجنة الوزارية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن هذا البرنامج مكن من إنشاء نحو 14 ألف كيلومتر من الطرق والمسالك القروية ، فضلا عن تنفيذ 21 ألف عملية ربط بشبكة توزيع مياه الشرب .

وأوضح الوزير أن هذه النتائج تظهر التقدم الذي أحرزته كافة الاطراف المعنية على مستوى مختلف المحاور، لا سيما محوري الصحة والتعليم ، وكذلك من حيث فك العزلة عن المسالك القروية والربط بشكبة الكهرباء والمياه الصالحة للشرب.

وقال الصديقي إن الامر يتعلق ببنيات تحتية أساسية ستتيح بذل المزيد من الجهود لتقليل الفوارق في مجال تطوير النشاط الاقتصادي بين الجماعات والاقاليم.

وأبرز أن هذا الاجتماع شكل مناسبة لتدارس نتائج تنفيذ هذا البرنامج الذي يهدف إلى تقليص الفوارق بين المناطق الهامشية والمعزولة ، ولكن أيضًا لتسليط الضوء على الأثر الإيجابي لهذه المبادرة على الحياة اليومية للساكنة القروية، وكذا على سبل تحسين جاذبية العيش بالوسط القروي.

وتم تخصيص هذا الاجتماع الوزاري لتقديم حصيلة برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية فضلا عن آفاقه.

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