جماعة ترابية بسوس تعلن عن سمسرة عمومية لبيع 17 حمار

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في زمن الجفاف وشح الامطار هذه السنة ، أعلنت جماعة ترابية بسوس عن سمسرة عمومية خلال 14 يونيو الجاري ، من أجل بيع 17 حمار كانوا في المحجز الجماعي ، بعد أن تخلى عنها مالكيها من الفلاحين والكسابين بعد غلاء الاعلاف .

وستقام هذه السمسرة، وفق الإعلان الصادر بهذا الشأن، من أجل بيع الدواب المتخلى عنها من 17 حمارا، والتي لم يتم سحبها داخل الآجال القانونية من طرف مالكيها.

وذلك عن طريق المزاد العلني.حسب البلاغ الصادر من المجلس الجماعي .

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