BUSINESS -- , Donkeys on a farm owned by the Navarro County Sheriff's Office in Navarro County, Texas on Friday, Sept. 2, 2011. KEVIN MARTIN/kmartin@express-news.net

جماعة ترابية بسوس تعلن عن سمسرة عمومية لبيع 17 حمار

2022-06-08 / 21:42
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

في زمن الجفاف وشح الامطار هذه السنة ، أعلنت جماعة ترابية بسوس عن سمسرة عمومية خلال 14 يونيو الجاري ، من أجل بيع 17 حمار كانوا في المحجز الجماعي ، بعد أن تخلى عنها مالكيها من الفلاحين والكسابين بعد غلاء الاعلاف .

وستقام هذه السمسرة، وفق الإعلان الصادر بهذا الشأن، من أجل بيع الدواب المتخلى عنها من 17 حمارا، والتي لم يتم سحبها داخل الآجال القانونية من طرف مالكيها.

وذلك عن طريق المزاد العلني.حسب البلاغ الصادر من المجلس الجماعي .

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تعليق واحد

  1. كاين الشاري، ها هو قريب منكم، اتصلوا بالرئيس تبون رئيس القوة الضاربة .

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