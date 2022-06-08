ناصر بوريطة

وزير شؤون خارجية نيجيريا يصف التعاون الاقتصادي بين بلاده والمغرب بـ “الثوري”

2022-06-08 / 20:07
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هبة بريس _ الرباط

وصف وزير الشؤون الخارجية النيجيري، السيد جيوفري أونياما ،اليوم الأربعاء بالرباط، التعاون الاقتصادي الذي يربط بلاده بالمغرب ب”الثوري”.

وأكد رئيس الدبلوماسية النيجيرية خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، عقب مباحثاتهما على هامش أشغال الاجتماع الوزاري الأول لدول إفريقيا الأطلسية،”نحن جد مرتاحين لهذه العلاقة التي أثمرت عن بعض المشاريع في إطار الشراكة بين نيجيريا والمغرب”.

وأشار المسؤول النيجيري في هذا الإطار إلى إنشاء مصنع للأسمدة وخط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، مشيرا إلى أن العلاقة بين البلدين “تسير بشكل جيد للغاية”.

كما أعرب عن أمله في أن يقوم صاحب الجلالة الملك محمد السادس بزيارة إلى نيجيريا لتدشين بعض المشاريع المدرجة في إطار الشراكة الثنائية ، مبرزا العلاقات الجيدة التي تجمع جلالة الملك والرئيس محمد بوهاري.

كما أشاد الوزير النيجيري بمبادرة المغرب الممتازة لتنظيم الاجتماع الوزاري الأول للدول الإفريقية الأطلسية ، معتبرا أن هذه المبادرة مفيدة لافريقيا الاطلسية وللقارة بأكملها.

من ناحية أخرى ، حرص على الاشادة بحكومة جلالة الملك على الحكامة المعتمدة والتي أتاحت تحقيق نتائج “إيجابية للغاية” ، معربا عن تقديره لكون “الأمور تشهد تحسنا” خلال كل زيارة يقوم بها للرباط.

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