فاس…بتنسيق مع الديستي إيقاف 46 شخصا يشتبه تورطهم في الذبيحة السرية .
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومه الأربعاء 8 يونيو الجاري، من ضبط 46 شخصا يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال الذبيحة السرية ونقل اللحوم وتخزينها وترويجها في ظروف من شأنها المساس بالصحة العامة.
وقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بتنسيق ميداني مع مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وبشكل متزامن داخل أربعة عشر محلا غير مرخص لذبح المواشي بأحياء متفرقة بمدينة فاس.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه العمليات الأمنية عن ضبط 46 شخصا يشتبه في تورطهم بشكل مباشر في هذا النشاط الإجرامي، وكذا في المشاركة والمساهمة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، بينما مكنت إجراءات التفتيش من حجز كميات مهمة من اللحوم الحمراء الفاسدة التي كانت موجهة لمحلات الجزارة والمطاعم، علاوة على حجز مجموعة من الأبقار والأغنام التي كانت معدة للذبيحة السرية في المحلات المذكورة.
وقد تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن درجة ومستوى تورط كل واحد من المشتبه بهم في هذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية التي تهدد الصحة العامة.
17 تعليقات
و الذبيحة العلنية للبشر او التشرميل، الى متى؟
نناشد الجهات المعنية بالمراقبة تشديد حملات التفتيش على محلات بيع الدجاج المذبوح بالجملة للمطاعم والسناكات والحفلات وترصد ما يمرر منه من النافق مما يهدد صحة المواطنين
نريد أسماء المحلات التي تباع فيها هذه اللحوم الفاسدة نريد المزيد من الشفافية الاعلامية..
تحية تقدير واحترام للشرطة القضائية التي تعمل جاهدة .نتمنى لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله في هذا الوطن الحبيب لخدمة البلاد والعباد..
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل..
الذبيحة السرية أكبر فيروس يهدد صحتنا كمواطنين مغاربة أتمنى أن تكون حملة موسعة ودائمة تشمل جميع مدن المملكة المغربية. الله الوطن الملك ..
الجزار لا يعرف أحد سوى الميزان الجودة والاثمة فقط ليس هناك أي جزار أن ينصح به المواطن بأن اللحم فاسد أو ليس فاسد..
قاطعوا اللحوم .والله ستصحون .وداعا للنقرص(لاكوت )والكولسترول والمواطن سوف يصح ويشفى..
يبقى الطبيب البيطري من المحلفين الذين ادو اليمين ويكون مسؤولا عنه أمام الله .ونتمنى القضاء على هذه الظبية السرية لانها تعصف بحياة المواطنين وتسبب لهم عاهات وأمراض خطيرة.
لا توجد جمعية حماية المستهلك في المغرب سوى بيع اللحوم من دون مراقبة..
الغلاء في الاسعار والاتجار في صحة المواطنيين لا يمس بسلامة المواطنين اللوبين الكبار الذين ينهبوا خيرات البلاد لا يستطيع القضاء ايقافهم الفساد يعم البلاد.اللهم ردنا اليك ردا جميلا..
يجب على القضاء ان يحكم عليهم ب 10 سنوات في حق هاؤولاء المجرمين..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم . انتشار الأمراض واللحوم الفاسدة والغلاء ..
نتمنى من القضاء عدم التخفيف او التساهل مع هاؤولاء المجرمين الذين يريدون السوء العباد والبلد وان تكون احكام زجرية وقبيلة ليكونوا عبرة لغيرهم..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم ..
يجب مقاطعة الوجبات السريعة لانها من شأنها تعريض حياة وصحة المواطن للخطر ..
يجب وضع دوريات المراقبة تشتغل 24/24 ساعة و7 ايام الاسبوع كلها للحد من هذه الظاهرة الخطيرة..