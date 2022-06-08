أمام محكمة دونيتسك… المغربي يعترف جزئيا بالذنب

هبة بريس _ الرباط

اعترف المواطنان البريطانيان، شون بينر وأيدن أسلين، وكذلك المواطن المغربي، سعدون إبراهيم، الذين قاتلوا إلى جانب أوكرانيا، اليوم الأربعاء، جزئيا بالذنب في المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية.

وقالت وكالة سبونتيك ان مقطع فيديو أظهر صور في قاعة المحكمة، أن المعتقلين البريطانيين اعترفا بأنهما مذنبين بموجب المادة 232 من القانون الجنائي لجمهورية دونيتسك الشعبية “التدريب من أجل الإقتتال ة”، حيث يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالسجن لمدة تتراوح من 15 إلى 20 عامًا مع تقييد الحرية لمدة تتراوح من عام إلى عامين أو بالسجن مدى الحياة.

لاحقاً، اعترف المواطن المغربي، سعدون إبراهيم، الذي قاتل أيضا إلى جانب أوكرانيا، بالذنب جزئيًا أمام المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية، بارتكاب أفعال تهدف إلى الاستيلاء على السلطة بالقوة؛ حيث تنص هذه المادة على عقوبة الإعدام، كما يبين ذلك مقطع فيديو من المحكمة.

وحسب نفس الوكالة ، لم يعترف سعدون إبراهيم بذنبه بموجب الجزء 3 من المادة 430 – “مشاركة مرتزقة في نزاع مسلح أو أعمال قتالية”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0