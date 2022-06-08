فاس.. إيقاف شخص عرض سائحة أجنبية للسرقة

ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة محاربة العصابات بولاية أمن فاس نهاية الأسبوع المنصرم من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 37 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة بالخطف تعرضت لها سائحة أجنبية، باستعماله دراجة نارية.

وقد جاءت عملية إيقاف المشتبه فيه الملقب “زغودة”، بعدما تفاعلت المصالح الأمنية بسرعة وجدية مع شكاية سجلت من طرف سائحة أجنبية تتعلق بالسرقة بالخطف استهدفت سلسلتها العنقية، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات الأمنية الميدانية المنجزة، من تشخيص هوية المشتبه فيه وإلقاء القبض عليه، بعد وقت وجير من ارتكابه لهذا الفعل الإجرامي، مع حجز السلسلة العنقية موضوع السرقة والدراجة النارية التي يستعملها المشتبه فيه في تنقلاته الإجرامية، علما أنه يشكل موضوع قضايا جارية تتعلق بالسرقة العنيفة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي باشرته المصلحة الولائية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية ومدا تورطه في قضايا مماثله قبل أن تتم إحالته على أنظار العدالة

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