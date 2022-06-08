فاس.. إيقاف شخص عرض سائحة أجنبية للسرقة
تمكنت عناصر فرقة محاربة العصابات بولاية أمن فاس نهاية الأسبوع المنصرم من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 37 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة بالخطف تعرضت لها سائحة أجنبية، باستعماله دراجة نارية.
وقد جاءت عملية إيقاف المشتبه فيه الملقب “زغودة”، بعدما تفاعلت المصالح الأمنية بسرعة وجدية مع شكاية سجلت من طرف سائحة أجنبية تتعلق بالسرقة بالخطف استهدفت سلسلتها العنقية، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات الأمنية الميدانية المنجزة، من تشخيص هوية المشتبه فيه وإلقاء القبض عليه، بعد وقت وجير من ارتكابه لهذا الفعل الإجرامي، مع حجز السلسلة العنقية موضوع السرقة والدراجة النارية التي يستعملها المشتبه فيه في تنقلاته الإجرامية، علما أنه يشكل موضوع قضايا جارية تتعلق بالسرقة العنيفة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي باشرته المصلحة الولائية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية ومدا تورطه في قضايا مماثله قبل أن تتم إحالته على أنظار العدالة
24 تعليقات
ألأمن يتدخل ولكن المشكل يطلق سراحه يجب إعادة النظر في منظومة القضاء ..
تحية لرجال الامن على هاذ المجهود كما كنطلب القضاء الحكم عليه باقصى العقوبات ليكون عبرة للاخرين..
ماهي أسباب الجرائم والعصابات في بلادنا ما هو دور سلطة من شرطة ودرك ..
تحية لرجال الأمن اللهم احفظهم واعينهم وشكرا على المجهودات الجبارة التي يقوموا لحماية المواطن المغربي والاجنبي..
تحية لرجال الأمن على مجهوداتهم الكبيرة مع تمنياتي لرجل الأمن باستعمال السلاح الوظيفي. والحكم باقي العقوبات..
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل في اللصوص الذين يسيئون لصورة البلاد..
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لابد من معرفة الجاني والحكم عليه بأقصى العقوبات..
على الدولة حماية المواطنين وذلك بتشديد العقوبات على حملة الأسلحة البيضاء ..
قطاع الطرق واللصوص شوهوا المغرب ، حطموا قيمة السياحة الداخلية والخارجية اينما حلت وارتحلت تتلقى عناصر هذه العصابة التي تزداد يوما بعد يوم امام سكوت المسؤولين ونفسي الجريمة .
يجب تدخل الدولة لمحاربة قطاع الطرق والمنحرفين ،الدولة تصرف الملايير من أجل جلب السياح وفي الاخير يأتي مجرم له سوابق قضائية أكثر من مرة يرهب السياح و يشوه صورة بلدنا
كانا ضد الاجرام والمجرمين..
حسبنا الله ونعم الوكيل القطاع السياحي يحتضر في المغرب يجب التعبئة الجماعية ضد هذه الطفيليات ..
الخلل يكمن في الأمن والقضاء من الدرجة الأولى كما يجب الغاء العفو الملكي ..
لهذا يجب تتبيث الكاميرات في الشوارع العمومية بالخصوص الأماكن المشبوهة ،لضبط اللصوص ،وكل من سولت له نفسه ان يعتدي على المواطن ، فالكاميرات لن تكلف تكلفة كبيرة لضبط تحركات المواطنين..
يجب تدخل السلطات للقبض على المجرمين وذوي السوابق القضائية والحكم عليهم بأشد العقوبات..
لا بد من تفعيل قانون الشريعة الإسلامية قطع اليد ليرتاح منهم المجتمع والأهل أما السجن في المغرب أصبح ملاذ العديد منهم الحل هو قطع اليد أوالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنين وما فوق..
غابت الرجولة و النخوة و الإنسانية تحت ذريعة راسي ياراسي أنا ومن بعدي الطوفان حتى عاث الرعاع و المجرمون فسادا فالأرض وجب تنزيل أشد العقوبات على الجنات ليكونوا عبرة..
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الحكم العدل الذي يتمناه كل المغاربة..
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يجب على الدولة تنزيل اقصى العقوبات في المجرمين الذين يسلبون ممتلكات الناس تحت التهديد بالسلاح
عندما اصبحت المؤسسة السجنية أفضل من الحرية لبعض الشباب فلننتظر الاسوء..
الاعدام لكل من حمل السلاح في وجه المواطن..