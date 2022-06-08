القنصلية العامة ل”فالينسيا” تلتحق بركب القنصليات المغربية النموذجية في العالم

هبة بريس _ يسير الإيحيائي

شكلت الإنطلاقة الرسمية لعملية “مرحبا 2022” التي أعلن عن إستثنائيتها هذه السنة نظرا للأهمية القصوى التي تحظى بها الجالية المغربية المقيمة بالمهجر من طرف صاحب الجلالة، إذ تعتبر هذه السنة ذات طابع خاص في الإستراتيجية الحكومية وأولوياتها سيما بعد الحالة الوبائية التي عاش العالم على تداعياتها لسنتين متتاليتين.

واستبق المغرب موسم العبور بعشرة أيام قبل الموعد لتمكين المغاربة من صلة الرحم مع الوطن والأهل والأحباب وكذا جعل الإستعدادات المرتبطة بالعملية محط إستباقية لتفادي الإكتظاظ الذي تعرفه كل المراكز القنصلية خلال فصل الصيف ، وتلك إستراتيجية أعطت أكلها ونجاعتها لحد الآن حسب ما عاينه موقع “هبة بريس ” في زياراته الميدانية لبعض القنصليات المغربية في الجنوب الشرقي لإسبانيا.

القنصلية العامة ل”فالينسيا” كانت أول نقطة نحط فيها الرحال لتغطية إنطلاق موسم العبور الذي تزامن ويوم عطلة نهاية الأسبوع ( الأحد )، حيث وقفنا على إستعدادات مكثفة لجميع الموظفين في إطار المذكرة الوزارية المعممة سابقا على كل المراكز، والتي تلح على إعتماد خطوط هاتفية مباشرة على مدار 24 ساعة قصد مضاعفة الجهود في كل ما يتعلق بالإجراءات الإدارية للمهاجرين المغاربة وكذا تقديم الدعم والمساعدة للمغاربة العابرين فوق النفوذ الترابي لكل قنصلية خاصة وأن هذا الموسم يتميز بكثرة حوادث السير وعمليات السطو والسرقة التي يتعرض لها أفراد الجالية أثناء رحلاتهم الطويلة خاصة أولائك القادمين من دول فرنسا ، بلجيكا، إيطاليا ، ألمانيا ، ودول أخرى.

وفي هذا الإطار وعلاوة على الجهود الإدارية المضاعفة لخدمة جالية “فالينسيا” وضواحيها، عرفت هذه القنصلية العامة أوراشا مهمة على مستوى البنيات التحتية والتي تشرف على مواردها المالية وزارة الخارجية ، إذ سنتمكن اليوم من إدراجها في خانة القنصليات النموذجية التي باتت لا تفتقر إلى أي شرط أو تجهيزات تمنعها من هذا الوصف مسجلة بذلك ثالث قنصلية نموذجية على مستوى إسبانيا بعد قنصليتي ” تاراغونا” و” الجزيرة الخضراء “.

وخلال هذه التغطية الموازية قام طاقم “هبة بريس” بزيارة رفقة القنصل العام “مصطفى صادق” مشكورا إلى كل المرافق والمصالح التي تتوفر عليها القنصلية وقدم لنا الشروحات الكافية لما تم إنجازه منذ شهر شتنبر الماضي، معبرا عن شكره الجزيل للتفاعل الإيجابي من طرف الوزارة الوصية وللمواكبة الشاملة التي قامت بها منذ إنطلاق الأشغال إلى غاية اليوم.وشملت الإصلاحات عدة جوانب نذكر بعضها على سبيل المثال لا الحصر ، إعادة تشغيل نظام التبريد الداخلي بعدما كان معطلا لسنوات، إصلاح المرافق الصحية المخصصة للموظفين والمرتادين، إعادة هيكلة فضاء الأرشيف المتواجد في الطابق تحت الأرضي بما يتوافق وأدوات الإحتفاظ عليه تجهيز مكان للصلاة، إعادة تشغيل كل أبواب القنصلية بعدما كانت تشتغل بالنظام الآلي حيث ظل معطلا بدوره لفترة طويلة ، وبالتالي صارت كل مصلحة اليوم تتوفر على مفاتيح خاصة للإغلاق، إضافة إلى وضع تأمين خاص للقنصلية في حال تعرضت لبعض الأضرار الخارجية او الداخلية كالحرائق والأمطار الغزيرة … إلى غير ذلك .

وفي هذا الصدد لا بد أن نشير دون مجاملة ولا تملق إلى الثقة التي إكتسبها القنصل العام ” مصطفى صادق” من طرف مغاربة “فالينسيا ” الذين وثقنا بالصوت والصورة إنطباعاتهم الطيبة لعملية التواصل ومعالجة الملفات المستعصية التي قد لا يجزم فيها الموظفون لولا وجود القنصل العام وتفقده لجميع المكاتب في كل وقت وحين.

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